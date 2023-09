Hrvatski as se nakon Đokovića tek zagrijava, kod kuće prijeti novom ‘eksplozijom’

Autor: Ivor Krapac

U drugoj polovici sezone u kojoj igra jako dobro i uoči US Opena došao je na prag prvih 100 na svijetu, Borna Gojo se u New Yorku pobrinuo za pravo veselje pobjedničkom serijom i dolaskom među najboljih 16 na posljednjem Grand Slam turniru sezone, sa zastajanjem protiv Novaka Đokovića na prepreci na kojoj se odlučivalo o četvrtfinalistu.

Nije išlo preko jednog od najvećih u povijesti tenisa, Đoković je pokazao više i slavio je u tri seta, ali 25-godišnji Splićanin itekako treba biti zadovoljan i ponosan obavljenim u svojem premijernom nastupu na glavnom turniru US Opena. Došao je iz kvalifikacija, sveukupno je imao šest pobjeda, a iz New Yorka odlazi i s osiguranim najboljim plasmanom u karijeri na ATP ljestvici, po stanju nakon poraza od Đokovića, na 76. mjestu na svijetu.

Puno lijepih stvari je Gojo osigurao svojim najuspješnijim nizom na nekom Grand Slam turniru, a s obzirom na to da mu je 25 godina, sa sadašnjih pozicija otvara se i perspektiva za novi nalet nakon onog koji je ostavio za sobom u New Yorku.





Split ga čeka

Za Splićanina koji je svojim pobjedama bio glavni hrvatski adut u singlu na ovogodišnjem US Openu, prvi dio tog naleta čeka kod kuće, u njegovom gradu, koji će idućeg tjedna ugostiti turnir Davis Cupa na kojem se od Hrvatske očekuje odlazak na završnicu velikog reprezentativnog natjecanja.

U svojem gradu, Gojo će htjeti još jednom pokazati što sada može, a u mečevima za reprezentaciju, već je i pokazivao jako puno protiv velikih igrača.

Dobar i protiv Nadala

U reprezentativnim nastupima, danas 25-godišnji Splićanin najavio se dok je još bio jako mlad, 2019., kada je bio dobar protiv Rafaela Nadala u susretu sa Španjolskom, no ipak nije išlo protiv velikog favorita u tom meču.

Dvije godine kasnije, Gojo je u svojim novim reprezentativnim izazovima počeo rušiti renkingom bolje protivnike.

Hrvatska je došla do finala protiv Rusije koja se pokazala jačom u borbi za naslov na završnom turniru Davis Cupa, no prije toga, pamte se dobiveni mečevi koje je Splićanin imao u dolasku do slavlja protiv Australije, Italije i Srbije, kada je pokazao više od Alexeija Popyrina, Lorenza Sonega i Dušana Lajovića.

Bila su to trojica igrača od kojih se očekivala pobjeda, no Gojo im je pokvario planove, kao što je napravio i ranije ove godine u kvalifikacijskom susretu s Austrijom u Rijeci. U veljači je svladao Dominica Thiema, bivšeg trećeg tenisača svijeta, koji se nakon problema s ozlijeđenim ručnim zglobom još traži, ali bez obzira na to, pobjeda nad tenisačem koji je bio visoko ima i visoku vrijednost.









Nakon što je ostvario veliku pobjedu u Rijeci, Gojo će se novim uspjesima nadati u svojem Splitu, u kojem će Hrvatska idućeg tjedna na Gripama igrati protiv Nizozemske, SAD-a i Finske.

Ponovno će s druge strane mreže biti jakih protivnika, ponajprije protiv Amerikanaca, a pobjede na US Openu su za 25-godišnjeg Splićanina bile idealno zagrijavanje za novi izazov u karijeri koja je drugačija od mnogih drugih u Hrvatskoj.

Put gradio u SAD-u

Nije jedini od Hrvata koji je išao takvom stazom, ponajprije ih je bilo u košarci, no put kojim je Gojo prošao je specifičan zbog toga što je prije punog ulaska u profesionalne vode igrao tenis u američkoj sveučilišnoj konkurenciji, nastupajući za Wake Forest.









U tom razdoblju, 2018. je bio i finalist u pojedinačnoj konkurenciji u američkom sveučilišnom tenisu, a svi izazovi u profesionalnim vodama su na red došli kasnije.

Kako je Gojo tijekom uspješnog US Opena opisao razgovarajući za službenu stranicu ATP Toura, ostao je uporan s tenisom dok se probijao još jako mlad, u vrijeme dok su rijetki vjerovali u njega.

Obitelj je davala podršku, ali trebalo je proći jako dugim putem do proboja u osminu finala jednog Grand Slam turnira, do susreta s Đokovićem na US Openu, do proboja među prvih 100 na svijetu…

Mnoge barijere je 25-godišnji Splićanin do sada već srušio, a sada, s popravljenim plasmanom na ATP ljestvici, bit će i sve više nastupa na ATP turnirima i sve manje Challengera, na kojima je do sada bio češće u akciji.

Gojo će s time dobiti i nove izazove, ali do sada je već pokazivao da stabilno ide naprijed i da je spreman iskoristiti priliku, kao što je to napravio sa šest pobjeda, po tri u kvalifikacijama i glavnom ždrijebu, prije nego je došao do Đokovića na njujorškom Grand Slam turniru.

Velika pozornica čeka i na splitskim Gripama, tamo neće biti protivnika klase Novaka Đokovića, ali bit će posla u situaciji u kojoj 25-godišnji Splićanin već postaje i ‘lovina’, a ne samo ‘lovac’ na pobjede nad favoritima s druge strane mreže.