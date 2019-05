HRVATSKI AS NALJUTIO SRBE! Što je to rekao naš veliki tenisač za Novaka Đokovića? Je li ga uopće spomenuo?

Autor: Dnevno.hr

Veliki intervju za tiskano izdanje talijanske Gazzette dello Sport dao je proslavljeni hrvatski tenisač i nekoć treći igrač svijeta Goran Ivanišević. Uvijek je zanimljivo čuti što “Zec” ima za reći, pa su ga talijanski novinari pitali što misli o pojedinim tenisačima.

Rekao je da su za njega Roger Federer i Rafael Nadal dva najveća tenisača svih vremena, a u tom kontekstu nije niti spomenuo aktualnog prvog igrača na svjetskoj rang-listi, Srbina Novaka Đokovića. Naravno da je takav “propust” odmah podigao prašinu kod naših ističnih susjeda koji nisu zaboravili “pecnuti” Ivaniševića.

“Za mene uopće nije iznenađenje to što su njih dvojica i dalje u vrhu. Zaista je fantastično to što postižu sjajne rezultate u poznim godinama, ali njih dvojica su najveći igrači ikada, tako da me od njih ništa ne iznenađuje”, rekao je Ivanišević

Đokovića dakle, nije ni spomenuo, a u Srbiji su ga zbog toga odmah prozvali šaljivdžijom i spomenuli da Novak ima pozitivan skor s obojicom – Rogerom i Rafom.