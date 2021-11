HRVATSKA USPJELA ONO ŠTO SRBIJA NIJE! Veliko bravo za debitanta u našoj reprezentaciji

Debitant u hrvatskoj teniskoj reprezentaciji Nino Serdarušić, koji je trenutno 233. igrač na ATP ljestvici, odveo je Hrvatsku u polufinale Davis Cupa pobjedom protiv 359, igrača svijeta Mađara Fabijana Maroszana.

Nino je meč odigrao dominantno i protivnika je savladao u sat i 11 minuta igre, servirao je sedam aseva, osvojio je 95 posto poena na prvom servisu i realizirao je dva breaka od tri, što je bilo dovoljno za pobjedu 6:4, 6:4 i plasman naše reprezentacije u četvrtfinale Davis Cupa.

Podsjetimo, Hrvatska ima prednost i u drugom meču nakon što je prvi reket Mađara Márton Fucsovics odustao od nastupa zbog ozljede.

Već se plasirali

Tako će naš prvi reket Marin Čilić igrati protiv Zsombora Pirosa, dok su za okršaj parova prijavljeni su Nikola Mektić i Mate Pavić s hrvatske te Fábián Marozsán i Péter Nagy s mađarske strane.

Hrvatskoj je za prolaz u četvrtfinale s prvog mjesta u skupini bio dovoljan samo jedan bod što je Serdarušić osigurao ovom pobjedom. S obzirom da je time osvojila prvu poziciju Hrvatska će već u ponedjeljak u Torinu igrati protiv Italije.

Davis Cup debut, Nino problem 😝

Nino Serdarusic opens his account for Croatia to book their quarter-final spot #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/F6u2fZQNJb









— Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2021