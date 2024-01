Hrvatska u novu godinu ušla s porazom: Početak obećavao, onda je stalo

Hrvatska je doživjela poraz na početku nove godine, u prvom nastupu na United Cupu na kojem igraju reprezentacije s tenisačima i tenisačicama. Za početak, Hrvatska je s 2-1 izgubila od Norveške, a presudio je meč mješovitih parova u kojem su do pobjede došli Ulrikke Eikeri i Casper Ruud.

Norveška kombinacija je sa 6:2, 3:6, 10:7 svladala Donnu Vekić i Ivana Dodiga, porušivši hrvatsku nadu u uspješni start. Vekić i Dodig vratili su se nakon gubitka prvog seta, a izveli su povratak i u produženom ‘tie-breaku’ koji je odlučivao o pobjednicima. Nakon zaostatka od 6:3, uspjeli su doći do 6:6, no nije bilo potpunog preokreta.

Prije toga, Hrvatska je imala obećavajući start pobjedom Vekić u njezinom pojedinačnom meču.

Na početku susreta, 27-godišnja Osječanka je nakon gotovo tri sata igre sa 7:5, 3:6, 6:3 slavila protiv Malene Helgo. Start je bio obećavajuć, no Norveška je imala odgovor koji je donio Casper Ruud, 11. tenisač svijeta.

Glavni norveški adut izjednačio je susret bez većih problema, sa 6:4, 6:1 protiv Borne Ćorića, koji je igrao svoj povratnički meč poslije više od četiri mjeseca stanke.

Ćorić je posljednji put bio u akciji potkraj kolovoza na US Openu, a u međuvremenu je pauzirao zbog problema s laktom i djelomično s ramenom.

