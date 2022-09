HRVATSKA PREOKRETOM DO POBJEDE: Nakon neugodnog poraza lakše se diše

Hrvatska teniska reprezentacija nije dobro otvorila Davis Cup natjecanje u skupini A u Bologni, u kojoj je zajedno s Italijom, Švedskom i Argentinom, te je u prvom susretu glatko poražena od Italije 3:0.

Danas su naši igrači morali pobijediti Švedsku, a u subotu moraju pobijediti i Argentinu ako žele biti među prva dva u skupini i taktika je nakon otkazivanja Čilića ista, pokušajmo izvući 1:1 i onda pustimo sve Mektiću i Paviću.

Protiv Švedske ta se taktika pokazala uspješnom, Borna Gojo nije uspio protiv Eliasa Ymera, Šved je bio bolji 2:0 u setovima, ali je nakon njega Borna Ćorić izjednačio za Hrvatsku na 1:1 protiv Mikaela Ymera.

We're off to a deciding doubles match…😍#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/MYIF6qR81f

— Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2022