Hrvatska pobijedila, neizvjesnost traje, a Čilić na svojem povratku propuštao nemoguće

Napeto je na United Cupu u Australiji, natjecanju reprezentacija na početku nove teniske sezone. Hrvatska je došla do pobjede nad Nizozemskom, s 2-1 na kraju susreta, a nakon tog raspleta, traje neizvjesnost o plasmanu u četvrtfinale koje je još u igri za hrvatsku ekipu.

Prolazak dalje može doći u statusu vodeće drugoplasirane reprezentacije iz tri skupine koje se igraju u Sydneyju. Tu se odluka još čeka s obzirom na to da u dvije grupe rasplet slijedi u sutrašnjem programu.

Hrvatska je protiv Nizozemske napravila prvi korak prema pobjedi uspjehom Borne Ćorića, sa 7:6(4), 6:4 protiv Tallona Griekspoora. Na to se nadovezala Donna Vekić pobjedom u tri seta u ženskom singlu, sa 6:2, 3:6, 6:1 protiv Arantxe Rus, a Nizozemska je potom smanjila na završnih 2-1 u hrvatsku korist dolaskom do uspjeha u mješovitim parovima.

We’ve got another three-setter on our hands 👀 #UnitedCup pic.twitter.com/ldPFqxc9c8

U tom meču, Demi Schuurs i Wesley Koolhof su sa 6:7(3), 6:3, 14:12 svladali Donnu Vekić i Ivana Dodiga, a hrvatska kombinacija pritom je imala jednu propuštenu meč-loptu, kod vodstva od 11:10 u produženom ‘tie-breaku’ u kojem je pala odluka.

Nizozemska je dobila meč mješovitih parova, a nakon njega se najviše veselila Norveška, treći sudionik ove skupine. Norveška je završila na vrhu zbog najboljeg postotka osvojenih gemova u krugu s Hrvatskom i Nizozemskom, a s prvog mjesta u skupini odlazi u četvrtfinale.

Hrvatska je za sada na čekanju što se nastavka turnira tiče.

With Team Croatia defeating Team Netherlands 2-1 tonight – Team Norway is through to the quarterfinals in Sydney after topping Group F by virtue of their games winning percentage 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴









Read more 👉 https://t.co/w3lxFzfzvx#UnitedCup pic.twitter.com/MxZTBSYiXA

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2024