Hrvatska odahnula, teniski spektakl ipak dolazi: Reprezentacija se vraća na mjesto slavlja

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska reprezentacija će plasman na novu završnicu Davis Cupa tražiti kod kuće, na turniru na domaćem terenu, a danas je Međunarodni teniski savez objavio da će taj teren biti u Splitu, u velikoj dvorani na Gripama.

Hrvatski tenisači će tako ponovno biti na mjestu na kojem su se 2005. slavile dvije velike pobjede na putu do povijesnog prvog naslova u Davis Cupu. Dogodile su se u četvrtfinalu protiv Rumunja i polufinalu protiv Rusa kada su navijači slavili s momčadi predvođenom Ivanom Ljubičićem i Marijem Ančićem na terenu, a Nikolom Pilićem na klupi.

Ovog puta, teniski spektakl očekuje se od 12. do 17. rujna na turniru na kojem će u društvu Hrvatske biti SAD, Nizozemska i Finska. Traži se plasman na jedno od prva dva mjesta za odlazak na završni turnir u Malagi, od 21. do 26. studenog.





Upitnici otklonjeni

Objavom da turnir Davis Cupa dolazi u Split, skinuti su s dnevnog reda upitnici o gradu domaćinu, a nestala je i zabrinutost da bi domaćinstvo moglo biti oduzeto Hrvatskoj.

“Jako smo sretni što će se finale skupine D Davis Cupa održati u Hrvatskoj. Split je prekrasan grad, s velikom poviješću i velikom teniskom tradicijom. Bit će to uzbudljivo iskustvo za igrače, timove, ali i ljubitelje tenisa iz SAD-a, Finske i Nizozemske. To je također odlična prilika za hrvatske navijače da prisustvuju tako kvalitetnim susretima kod kuće i ne moram posebno naglašavati koliko je to važno za jedinstvenu atmosferu Davis Cupa”, rekla je Nikolina Babić, predsjednica Hrvatskog teniskog saveza.

“Pozornica je spremna za uzbudljiv teniski tjedan Davis Cupa u rujnu. Veliko nam je zadovoljstvo potvrditi da je Split četvrti domaćin grupne faze finala Davis Cupa i veselimo se fantastičnom događaju u dvorani Gripe”, rekao je Amerikanac David Haggerty, predsjednik Međunarodnog teniskog saveza.

“Ovo je fascinantna faza natjecanja, sa 16 timova koji se bore za mjesto u nokaut fazi na turniru Final 8 u Malagi u studenom. Sigurno će donijeti nezaboravne trenutke i izvući najbolje iz svjetske elite igrača koji s ponosom predstavljaju svoje zemlje. Potičem sve navijače da dođu bodriti svoje timove i sami iskuse jedinstvenu atmosferu Davis Cupa”, dodao je Haggerty.