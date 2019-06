HRVATSKA EKSPEDICIJA NAPADA WIMBLEDON! Izašao je popis nositelja, čekamo ždrijeb na svetoj travi

Hrvatski tenisač Marin Čilić je 13. nositelj na ovogodišnjem izdanju Wimbledona, a najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić 14., dok je prvi nositelj branitelj naslova i prvi tenisač svijeta Novak Đoković.

U ženskoj konkurenciji prva nositeljica je prva tenisačica svijeta Australka Ashleigh Barty. Od hrvatskih tenisačica, Donna Vekić je 22. nositeljica, a Petra Martić 24.

Osmostruki osvajač Wimbledona Švicarac Roger Federer drugi je nositelj na ovogodišnjem izdanju tog grand slam turnira, dok je drugi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal potvrđen kao treći nositelj.

Južnoafrikanac Kevin Anderson, koji je prošle sezone igrao u finalu s Đokovićem, četvrti je nositelj iako je ovaj tjedan pao na osmo mjesto ATP ljestvice.

Dvostruki osvajač Wimbledona Nadal je treći nositelj što znači da će u svom dijelu ždrijeba imati i Federera i Đokovića koje će morati pobijediti ako želi osvojiti svoj prvi naslov u All England Clubu od 2010.

Španjolac je ovaj tjedan kritizirao formulu kojom se određuju nositelji na Wimbledonu, kazavši kako “nije dobro” da je to jedini od četiri Grand Slam turnira koji se ne pridržava ATP ljestvice prilikom određivanja nositelja.

Wimbledon, naime, prema formi tenisača u zadnjih 24 mjeseci određuje 32 nositelja u ždrijebu za tenisače.

I dok se nositeljice određuju prema poziciji na WTA ljestvici, Wimbledon je zadržao pravo da u muškoj konkurenciji promijeni raspored kako bi stvorio “uravnoteženi ždrijeb”.

Tako je Čilić, koji je igrao finale u Wimbledonu 2017. godine, trinaesti nositelj iako je ovaj tjedan pao na 18. mjesto ATP ljestvice, a najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić je 14. nositelj.

