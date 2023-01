HRVATICA RAZMIŠLJALA O KRAJU, A ONDA ČUDESNI PREOKRET! Donna zadivila pobjedama, jedan teški meč sve promijenio

Hrvatski tenis na ovogodišnjem Australian Openu nije doživio puno veselja, bilo je problema i prije turnira s obzirom na ozljedu koljena i odustajanje Marina Čilića, ali jedna velika priča traje – s prilikom da se dogodi i još jedno poglavlje koje bi donijelo najveći rezultat na dosadašnjem putu na terenima.

U središtu velike priče je unatrag tjedan i pol sjajna Donna Vekić, koja je prošla sve izazove u prva četiri kola i stigla do četvrtfinala, do velikog dvoboja s Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom, petom tenisačicom svijeta, preko koje može doći do svojeg prvog polufinala u karijeri na Grand Slam turnirima.

Vekić je do sada u Melbourneu napravila puno, ima svoje drugo četvrtfinale na jednom od četiri najveća svjetska turnira, a kada je već stigla ovako daleko, u sve jačem naletu tu je glad za još barem jednim korakom, čime bi s 26 godina 'na leđima' svima pokazala da je u nastavku godine spremna za nove velike stvari.





Prijetio teški ‘lom’

Raspoložena i razigrana, Osječanka od početka prošlog tjedna uživa u svojem naletu u Melbourne Parku, a na tom putu, prisjetila se i razdoblja koje je za nju bilo puno manje lijepo. Nije pritom stvar bila samo u izdanju na terenu, u dobivenim i izgubljenim mečevima, već je sve dvojbe pojačala situacija u kojoj se nijedan sportaš ili sportašica ne žele naći. Ozljeda je bila ozbiljan problem, Donnu je mučilo koljeno, a koliko je sve bilo teško, pričala je poslije jedne od svojih pobjeda na putu do četvrtfinala.

Veliki nalet vodio je 26-godišnju Osječanku do posljednjih osam, što je pomoglo da teške dane ostavi za sobom, ali ne i da na njih potpuno zaboravi.

“Dva puta sam već govorila da ću otići iz tenisa. Ipak, nakon toga sam slavila u Courmayeuru, a potom sam odigrala jako dobro i u San Diegu”, prisjetila se Vekić svojih dvojbi iz pretprošle godine, kada je morala na operaciju nedugo nakon Australian Opena i pauzirala je sve do kraja svibnja, do nastupa na zemlji Roland Garrosa.

Hvatanje ritma u nastavku sezone nije išlo lako, no do kraja 2021. sve je promijenio naslov u talijanskom Courmayeuru koji je Donna spomenula, dok se ta teška sezona već bližila kraju, a lani je bila sjajna u listopadu na zapadu SAD-a, u San Diegu, kada je iz kvalifikacija došla sve do finala i potom na završnoj prepreci u tri seta izgubila od Poljakinje Ige Swiatek, prve na svijetu.

Nije sve bilo idealno ni pri kraju prošle godine. Donna je zbog problema s koljenom i stopalom propustila reprezentativni nastup u Rijeci, u kvalifikacijama za viši rang Billie Jean King Cupa, nekadašnjeg Fed Cupa, s hrvatskim porazom od Njemica. Srećom, probleme je uspjela riješiti prije priprema za novu sezonu, a start koji ima pokazuje koliko je dobar posao obavila.

‘Stvarala sam veliki pritisak’

S dvojbama koje je donijela bol u koljenu se nije bilo lako nositi. Vekić je na svojem putu do četvrtfinala u Melbourneu govorila i o tome, a približila je kako je uspjela doći na svoje nakon što se borila i sama sa sobom.









“Samoj sebi sam stvarala veliki pritisak. Bilo mi je teško jer sam bila na prosječnom nivou, a znala sam za što sam bila sposobna prije toga”, opisala je pred novinarima, dodajući da je pomoglo i emotivno ‘pražnjenje’ dok je prolazila težak izazov u prvom kolu protiv ruske kvalifikantice Oksane Selehmeteve, u meču obilježenom prekidima zbog vremenskih prilika u Melbourneu.

Kako je 26-godišnja Osječanka opisala, morala se jako isplakati za vrijeme jednog prekida zbog kiše dok je trajao taj meč, započet jednog dana, a završen dan kasnije. Time se očito riješila dijela pritiska, slavila je u napetom dvoboju u kojem je imala status favorita, a slijedile su još tri pobjede u dolasku do četvrtfinala i prilike za najveći uspjeh u karijeri na velikoj svjetskoj pozornici.

Vekić je već napravila puno, a protiv Sabalenke, protiv koje ima prednost od 5-1 u međusobnom omjeru, slijedi napad i na još više. Kako god ispadne, već je pokazala samoj sebi da može daleko na najvećim turnirima, možda i do kraja, a sve je već naplatila i velikim pomakom u poretku najboljih na svijetu.









Po do sada prikupljenim bodovima, slijedio bi skok sa 64. na 34. mjesto WTA ljestvice, dvije pozicije ispred Petre Martić koja je Australian Open započela kao vodeća hrvatska tenisačica.

To će se promijeniti nakon Melbournea, a priča koju ispisuje 26-godišnja Osječanka može ići i dalje. Već je uvjerila i samu sebe i ostatak svijeta za što je sve sposobna, sjajna je to stvar u sezoni koja je tek na početku, a samo da napokon posluži i zdravlje…