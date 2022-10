HRVATICA PALA U FINALU NAKON VELIKE BORBE: Dala je sve od sebe, ali jedna stvar je presudila

Donna Vekić nije uspjela osvojiti najveći trofej u njenoj karijeri, nakon što ju je u pohodu na titulu WTA 500 turnira u San Diegu zaustavila prva igračica svijeta Poljakinja Iga Šwiatek nakon sati i 47 minuta igre.

U svom desetom WTA finalu Vekić je odigrala odličan tenis u prva dva seta, prvi set je izgubila 6:3, dok je drugi dobila istim rezultatom, da bi u trećem setu Šwiatek pokazala zašto je trenutno najbolja na svijetu i dominantno ga osvojila sa 6:0, što joj je bilo dovoljno za 64. trijumf u sezoni, u kojoj ima samo osam poraza te je tako osigurala 11. naslov u karijeri.

Donna je igrala svoje deseto finale i ostala je na tri naslova osvojena 2014. u Kuala Lumpuru, 2017. u Nottinghamu i 2021. u Courmayeuru, a u međusobnim ogledima Poljakinja vodi dva nula protiv Vekić.

Možda u cijelo priči nije zanemarivo kako je Donna Vekić odigrala čak tri susreta više od Ige Šwiatek do finala, pošto se do glavnog turnira probila kroz kvalifikacije.

🏄‍♀️This is the best prize/trophy ever! Thank you San Diego for an amazing (cloudy😥) week and this unique vibe. I love it here.

And congrats @DonnaVekic for your amazing run! And sorry for waving my hands at the net. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr

— Iga Świątek (@iga_swiatek) October 17, 2022