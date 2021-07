HRVATICA OSTVARILA VELIKI USPJEH I OSTALA U ŠOKU: Evo kako ju je zatekao potez protivnice

Autor: I.K.

Ajla Tomljanović, rođena Zagrepčanka koja igra za Australiju, nastavila je svoj ovogodišnji put na travi Wimbledona ulaskom u četvrtfinale do kojeg je na početku drugog londonskog tjedna došla skraćenim putem. Tomljanović je u osmini finala slavila predajom Britanke Emme Raducanu dok je 18-godišnja britanska tenisačica bila u zaostatku od 6:4, 3:0.

Tomljanović je time prvi put u karijeri stigla do četvrtfinala Wimbledona, a to joj je ujedno i prvi ulazak u četvrtfinale na nekom Grand Slam turniru. Sada se može pohvaliti novim najboljim dosegom u pojedinačnoj konkurenciji na četiri najveća svjetska turnira, no način na koji je do njega stigla bio je iznenađenje i za nju.

Komentirajući prolazak dalje, 28-godišnja rođena Zagrepčanka s australskim državljanstvom otkrila je da nije očekivala kako će se dogoditi predaja njezine protivnice.

Ostala šokirana

Tomljanović je u svojem osvrtu na novi londonski korak istaknula da ju je prijevremeni kraj meča ostavio u šoku. Kazala je da je Raducanu zasigurno morala biti pogođena teškom ozljedom kada nije mogla nastaviti dalje na domaćem Grand Slam turniru.

Nakon svega, Tomljanović je poželjela mladoj Britanki što brži oporavak.

Australska borba za polufinale

Nakon ulaska u četvrtfinale, Tomljanović će novi izazov imati u australskom ogledu u kojem je čeka Ashleigh Barty, prva nositeljica i prva tenisačica svijeta.

Rođena Zagrepčanka je uoči četvrtfinala kazala da je oduševljena što je čeka Barty, a nada se sjajnom meču.