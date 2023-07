Hrvatica nije uspjela protiv najbolje na svijetu: Martić ispala s Wimbledona

Petak nije bio sklon našim tenisačicama Donni Vekić i Petri Martić, koje su ispale iz ženskog dijela turnira i tako nas ostavile bez predstavnika u singlu.

Petra Martić danas je imala težak zadatak, probati izbaciti svjetski broj jedan Poljakinju Igu Šwiatek, koja je na kraju slavila s 2:o u setovima nakon sat i 42 minute igre.

Imala je Martić svoje prilike, naročito u drugom setu, ali prva igračica svijeta je iskoristila ono što joj je pružila naša igračica i plasirala se u daljnji tijek turnira.

Simply superb, Swiatek 👌

The No.1 seed proved too strong for Petra Martić, and progresses into the last 16 of #Wimbledon pic.twitter.com/JszYYhV5wR

