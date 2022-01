HRVATI IZAZVALI AUSTRALCE: Incident na Australian Openu nakon šokantnog poraza

Kako je napisao jedan od dvojice iznenađujućih pobjednika nad najboljim svjetskim parom Mektić – Pavić, Nicholas Kyrgios, poslije meča parova, on i partner našli su se na udaru trenera hrvatskog dvojica.

Podsjetimo, hrvatski par jučer je izgubio od australskog para grčkih korijena Kokkinakis – Kyrgios 2:0 u setovima, a poraz nije baš dobro sjeo našim igračima i trenerima koji su imali velika očekivanja.

Tako je po Twittu kojeg je podijeli Kyrgios, on bio izazvan od strane trenera hrvatskog para na tuču u dvorani za igrače, a sve zbog incidenta tijekom meča.

Mekan sport

“Samo da vas obavijestim kako su mi poslije jučerašnjeg ludila u parovima treneri naših protivnika prijetili i željeli su se potući s nama u dvorani za igrače. Tenis je mekan, mekan sport. Sve zbog toga što sam se pomaknuo i pogodio ih teniskom lopticom”, napisao je Australac i tagao svog suigrača.

Just letting you know after yesterday’s chop fest in doubles my opponents coach and trainer proceeded to threaten to fight in the players gym 🥱🥶 tennis is a soft soft sport @TKokkinakis all because I moved and hit them with a tennis ball 😂😂

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 21, 2022