HRVATI DOČEKALI ĐOKOVIĆA NA TERENU: Buknuo i skandal, priča se o starom ‘prijatelju’…

Osim što je bio na susretu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, gdje je najavio skoro obraćanje o ovogodišnjoj vlastitoj australskoj priči u kojoj je bio deportiran iz zemlje, Novak Đoković se u Beogradu posvetio i svojem osnovnom poslu, igranju tenisa.

Prvi svjetski ‘reket’ bio je na terenu s Nikolom Mektićem i Matom Pavićem, hrvatskim reprezentativcima i vodećim svjetskim igračima parova, koji se, kao i Đoković, pripremaju za izazove u nastavku sezone.

Đoković je dobar prijatelj s vodećim Hrvatima u konkurenciji parova, što se osjetilo i dok je srpski majstor bio u borbi za svoj ulazak u Australiju u siječnju. Tada ipak nije mogao na teren, a beogradsko okupljanje donijelo je pripremu za najavljeni skori nastup u Dubaiju, u drugoj polovici veljače.

Uz Đokovića, Mektića i Pavića, na terenu je, među ostalima, bio i Matej Sabanov, koji je do završnice protekle sezone igrao pod hrvatskom zastavom, a kao i brat blizanac Ivan, sada nastupa za Srbiju.

Dok se Đoković zagrijava za prve mečeve u novoj sezoni, zanimljiva vijest stigla je o čovjeku koji je svojom ulogom utjecao na njegov rani završetak puta preklani na US Openu, kada je u osmini finala bio diskvalificiran protiv Španjolca Pabla Carrena Buste zbog toga što je pogodio linijsku sutkinju lopticom.

Nijemac Soeren Friemel, supervizor turnira, tada nije poslušao Đokovićevo uvjeravanje da bi se meč trebao nastaviti, a Friemel je nešto više od godinu i pol nakon toga ponovno privukao pozornost zbog priče u kojoj se on našao ‘na meti’.

#Sports : Referee said 'no other option' but to disqualify Djokovic : US Open Tournament Referee Soeren Friemel said there was "no other option" but to disqualify world number one Novak Djokovic on Sunday after he struck a lin… by #TimesofIndia https://t.co/uecP7xIba5

— Market’s Cafe (@MarketsCafe) September 7, 2020