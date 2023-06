Hrvat u finalu Roland Garrosa! Ponizili su ga, stigla osveta: ‘Najgore iskustvo u životu’!

Autor: Ivan Lukač

Novi veliki uspjeh ostvario je Ivan Dodig. On i Amerikanac Austin Krajicek drugu će godinu zaredom igrati u finalu parova na Grand Slam turniru Roland Garrosu.

Hrvatsko-američki dvojac, četvrti nositelji turnira, u polufinalnom dvoboju je slavio nad Španjolcem Marcelom Granollersom i Argentincem Horaciom Zeballosom 6:3, 7:6 (3).

Loši uvjeti

Nedavno se Dodig javno požalio na samu organizaciju turnira rekavši da mu je ovo najgore iskustvo koje je imao u karijeri. Očito mu to nije previše smetalo jer je sigurno došao do novog finala.

” Transport na Roland Garrosu mi je najgore iskustvo otkako sam na Touru. Nisu došli po mene do mojeg hotela jer im je to navodno predaleko, ali mogli su me pokupiti na ulici dva kilometra od hotela jer im je to odredište odgovaralo. Malo sam zbunjen, ne znam igram li na Grand Slam turniru ili na Futuresu. ” napisao je tada.

Dodig je u karijeri osvojio sveukupno 6 Grand slam naslova od čega 4 u mješovitim parovima, a u subotu se nada da će doći do 7. titule. Vijestima dodajmo kako je Dino Prizmić izborio polufinale juniorske konkurencije.