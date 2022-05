HRVAT SE OTVORIO SRPSKOM PORTALU: ‘Ne sviđa mi se što su napravili Rusima’, najviše ga boli jedna stvar

Nakon što je sezona već bila u punom zamahu, Borna Ćorić je svoj prvi meč u godini odigrao tek u ožujku. Vraćajući se na teniske terene nakon puno problema s ozljedom ramena, 25-godišnji Zagrepčanin polako hvata zamah, no taj zalet će uskoro biti usporen zbog situacije na koju ne može utjecati.

Problemi s ramenom nekako su riješeni nakon što je Ćorić bio na operaciji i oporavku, a nedugo nakon što se vratio, pod veliki znak pitanja došao je ovogodišnji Wimbledon zbog posebne situacije u kojoj se nalazi. Poslije duge stanke, 25-godišnji hrvatski tenisač trenutno nije dovoljno dobro plasiran na ljestvici najboljih tenisača svijeta da bi izravno bio u glavnom ždrijebu londonskog turnira, a zaštićeni renking s kojim bi mogao zaigrati ne bi volio trošiti za ovogodišnji Wimbledon – s obzirom na to da u Londonu ove sezone neće biti bodovanja za ATP ljestvicu.

Bodovi Ćoriću znače puno, o čemu je pričao razgovarajući za srpski Telegraf, a kako će Wimbledon u ovoj sezoni biti zakinut skupnom reakcijom na njegovu odluku o zabrani nastupa ruskim i bjeloruskim teniskim adutima, to se odražava i na 25-godišnjeg Zagrepčanina. Podsjetimo, poslije zabrane nastupa kojom su pogođeni Rusi i Bjelorusi zajednički su istupili ATP, WTA i Međunarodna teniska federacija, s odlukom da neće biti bodova za dolazeće izdanje londonskog Grand Slam turnira, od 27. lipnja do 10. srpnja.

Ćorić je približio što misli o kazni za ruske i bjeloruske tenisačice i tenisače na ovogodišnjem Wimbledonu. Odluka ga je zaboljela i izravno, s obzirom na to da se izostanak bodovanja koji je stigao kao reakcija odražava na njega, no tu je i načelni pogled kojim je 25-godišnji Zagrepčanin otkrio da je protiv kazni, slično stavu koji ima i Novak Đoković. ‘Nisam bio za to da se ne da Rusima da igraju. Slažem s tim što je rekao Novak. Mislim da politici nema mjesta u bilo kojem sportu i eto, već od te odluke se nisam slagao s tim’, kazao je hrvatski tenisač za Telegraf.

Welcome back, Borna! 😍

When @borna_coric plays his first match in over a year, he'll be the life of the party. As Coric won't take a single moment in Indian Wells for granted.

The Croat walks @iammattfitz through his right shoulder injury and time away:https://t.co/3VIDDQHfHL

— TENNIS (@Tennis) March 7, 2022