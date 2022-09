HRVAT POSTAO FEDEREROV PRIJATELJ I OSLONAC: ‘Našli smo se na jednom ručku, samo me ležerno pitao…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Roger Federer rekao je ‘zbogom’ tenisu, završena je velika karijera, a nakon posljednjeg meča, odigranog u društvu Rafaela Nadala u parovima na Rod Laver Cupu u Londonu, traju oproštaji od majstora čija je karijera bila posebna.

Važni dio Federerovog igračkog puta bio je i jedan hrvatski as, Ivan Ljubičić, koji se s velikim Švicarcem susretao za vrijeme karijere na terenu, a nakon što je Ljubičićevoj priči na turnirima došao kraj, s vremenom su se ponovno spojili, ali u ulogama igrača i trenera.

Dobri odnosi s igranja na turnirima nastavljeni su nakon što je hrvatski teniski velikan 2015. prihvatio ponudu da postane Federerov trener, nakon što je ranije u trenerskim vodama surađivao s kanadskim adutom Milosem Raonicem. U slučaju Federera, sve se dogodilo prilično naglo, o čemu je Ljubičić pričao u ‘podcastu’ britanskog novinara Davida Lawa nakon što se doznalo da dolazi kraj velike Švicarčeve karijere.





Dogovor pao u Londonu

Kako se Ljubičić prisjetio, sve se dogodilo 2015. u Londonu, čija je O2 Arena bila domaćin ATP Finalsa, završnog turnira sezone na Touru. Federer je ondje igrao, a Ljubičić je bio komentator u prijenosu Sky Italije.

‘Našli smo se na ručku, a tada me samo ležerno pitao jesam li zainteresiran biti mu trener. Nisam to uopće očekivao, bio sam zbog toga jako uzbuđen. Ponosim se zbog tog trenutka, kada sam čuo da Roger Federer smatra da mu mogu pomoći’, rekao je Ljubičić, dodajući da takva pozicija donosi moć, ali i pritisak da se mora pobjeđivati – iako je veliki Švicarac bio toliko dobar da je do puno pobjeda mogao i bez trenera.

Problemi s koljenom sve usporili

Ljubičić i Federer dobro su se znali iz igračkih dana, a potom, njihovo prijateljstvo produbljeno je u novim ulogama. Ipak, na tom putu, stiglo je i dosta udaraca zbog problema s koljenom velikog Švicarca, zbog čega je Federer izbivao s terena, a dok je igrao, nije mogao ostvariti sve što je htio.

Udarci već u prvoj sezoni

Udarci su stigli već u prvoj godini njihove suradnje, 2016., kada je Federer prvo prošao operaciju koljena, a kasnije, zbog ozljede je ipak morao prijevremeno završiti sezonu.

Problemi s koljenom trajali su i u narednim godinama, ali ipak, bilo je i zajedničkih uspjeha, s proslavom dvaju naslova na Australian Openu, 2017. i ’18., te rekordne osme Federerove titule na travi Wimbledona, osvojene u ljeto 2017., uz pobjedu nad Marinom Čilićem u finalu.

Ivan Ljubičić je tijekom igračke karijere izbliza vidio Federerovu magiju, a bilo je tako i nakon što je preuzeo trenerski posao prihvaćajući ponudu velikog Švicarca, u situaciji u kojoj je, kako je otkrio, za njega to bila velika počast. Na to nije mogao reći – ne, stiglo je novo poglavlje njihove zajedničke priče.