Hrvat ne vjeruje što rade Đokoviću, iznenadila ga naslovnica sa starim rivalom

Novak Đoković nezaustavljivo ganja nove rekorde, a proteklog vikenda je osvajanjem naslova na ATP Finalu u Torinu ostvario još jedan doseg za povijesne knjige. Đoković sada ima sedam titula u karijeri na završnom turniru sezone na ATP Touru, a time je na vrhu vječne ljestvice najboljih u toj kategoriji za sobom ostavio Rogera Federera, koji je okončao karijeru sa šest naslova na velikoj završnici godine na Touru.

Đokovićevi rekordi govore sami za sebe, a sada je i na pragu jubileja s obzirom na to da ima sveukupno 98 naslova u karijeri i dogodine će ići po ‘stotku’. Zbog svega što je napravio, puno ljudi hvali 36-godišnjeg Beograđanina, no često se zbog svojeg ponašanja s eksplozijama emocija na terenu zna uvaliti i u probleme, izazvati zvižduke s tribina, a zna biti napada i u medijskim reakcijama na Đokovića, u čemu njegovo iskakanje ‘izvan tračnica’ na terenu također ima ulogu.

Kako to izgleda? Na to se osvrnuo Nikola Pilić, hrvatski teniski velikan, koji nije sretan pogledom sa zapada prema Đokoviću. Pilićeva veza s 36-godišnjim Beograđaninom traje otkako je tada perspektivni i mladi Đoković došao u njegovu tenisku akademiju u Muenchenu, a put srpske teniske legende prati i danas.

Pilić je o 36-godišnjem Beograđaninu govorio za Kurir, ističući da za njega nema dvojbe tko je najveći tenisač svih vremena.

“Već od prošle godine ponavljam da je Nole najveći, to ću ponavljati i govoriti dokle god svi to ne počnu pričati. Od 20 ili 21 turnira koliko Đoković godišnje igra, pet ili šest turnira odigra u šestoj brzini, a kada tako igra, onda nije ni bitno tko se nalazi s druge strane. Đoković je pokazao da je još uvijek iznad Alcaraza i Sinnera i to prije svega zbog svoje mentalne snage i samopouzdanja”, rekao je Pilić, misleći na sadašnje mlade i jake igrače iz svjetskog teniskog vrha, 20-godišnjeg Španjolca i dvije godine starijeg Talijana.

Who wants to see this rematch in the #DavisCup Final 8?

If Italy and Serbia both win their quarterfinal ties, Jannik Sinner and Novak Djokovic will most likely meet in Saturday’s semi-final… @federtennis @DjokerNole pic.twitter.com/nPrJG7pQqJ

— Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2023