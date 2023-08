Hrvat nadmoćno do polufinala: Borna nije dao šansu Argentincu

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić pokazuje odličnu formu na ATP turnira u Winston-Salemu, gdje se premoćno plasirao u polufinale tog turnira.

Ćorić nije dao niti mrvicu prilike argentinskom tenisaču Juanu Manuelu Cerundoli, kojeg je ekspresno savladao s 2:0 u setovima, a u cijelom meču izgubio je samo četiri igre.

Borna je prvi set dobio s 6-3, da bi drug set riješio brzo prepustivši Cerundoli samo jedan game i s 6-1 nadmoćno se plasirao u polufinale, za koje je ispalio i sedam as servisa.

🔥 @borna_coric books his spot in the semifinals!

Coric defeats Cerundolo 6-3, 6-1.#wsopen | #atptour pic.twitter.com/p4OKuaFbk5

