HRVAT JE NAHVALIO ĐOKOVIĆA KAO MALOTKO PRIJE! 'On je već sada najveći tenisač svih vremena, oko toga nema dileme!'

Autor: Dnevno.hr

Nakon prolaska u drugo kolo pariškog Grand slam turnira, Roland Garrosa javio se Ivo Karlović. U intervjuu kojeg je dao za Sportklub rekao je nešto o svom uvodnom susretu na crvenoj zemlji francuske prijestolnice. U njemu je s 3:1 u setovima svladao španjolskog vršnjaka Feliciana Lopeza. Bio je to dvoboj ukupno dva najstarija igrača u povijesti nekog Grand slam turnira. Doktor Ivo s punih 40 na leđima, Lopez pak sa 37…

U razgovoru sa srpskim novinarom te televizijske kuće najviše se pričalo o Novaku Đokoviču, o kojem je Karlović govorio pomno biranim riječima.

“Po mom mišljenju, Novak je već najbolji svih vremena. Tu je važan argument i to što ima bolji međusobni skor u duelima s Federerom i Nadalom. U početku je Rafa imao znatno više pobjeda, to je bilo jako davno, ali je Novak to preokrenuo i bio dosta bolji. Apsolutno bi bio najbolji svih vremena kada bi uspio izjednačiti ili prestići Rogerov rekord po broju Grand Slam titula – onda više ne bi moglo biti nikakvih dilema“, rekao je Karlović.

Jedno pitanje stranog novinara bilo je – kako je Karloviću trenirati u ovako poznim godinama?

“Teže je a mentalnog aspekta jer svakog dana moraju se raditi vježbe, nekada je teško naći motivaciju. Fizički je zapravo malo lakše jer ne smijem raditi vježbe koje mogu mi uništiti koljena. Svaki dan radim vježbe kako bih ojačao leđa, bez toga ne bih mogao. Radim od svega pomalo i, iako sam u ovim godinama, svakog dana se trudim biti bolji sportaš.”

Prisjetio se i trenutka na kojeg je najponosniji.

“Mislim da bi na prvom mjestu bio Wimbledon 2003. godine, kada sam prošao kvalifikacije i pobijedio tada prvog tenisača svijeta Hewitta. To mi je otvorilo brojna vrata i shvatio sam da sam dovoljno dobar kako bih se mogao ovime baviti. Prije toga nisam imao potrebne uvjete jer sam dolazio iz male zemlje, nisam imao trenere kao neki drugi ili uvjete kao npr. ovdje u Francuskoj, pa je uvijek postojala sumnja hoću li uspjeti”, zaključio je Div sa Šalate.