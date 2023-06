Hrvat bi se mogao naći u problemu: ‘Slutim da će mi se javiti odvjetnici s nečim, moglo bi biti problema’

Ovogodišnji Roland Garros obilježili su i Hrvati, koji su odnijeli pobjede u juniorskoj konkurenciji, Dino Prižmić i u konkurenciji parova, u kojoj je naš Ivan Dodig slavio s Amerikancem Austinom Krajicekom.

No Ivan je bio jako razočaran odnosom organizatora prema njemu tijekom turnira te se požalio kako nije imao isti tretman kao ostali igrači i kritizirao je organizatore.

Podsjetimo, Dodig je uputio oštru kritiku u kojoj je naglasio:

“Jako sam tužan što moram reći, ali 15 dana sam na turnir dolazio taksijem. Sjedio sam nasred neke ulice u Parizu, kasnio sam na zagrijavanje s partnerom jer sam čekao taksi 40 minuta. Bio sam jako tužan i osjećao sam se kao turist u Parizu. Ali danas sam četvrti put osvojio Roland Garros i ovaj turnir zaslužuje tretirati svakog igrača i svakog svog pobjednika kako zaslužuje. Nadam se da ćete sljedeće godine napraviti bolji posao”, izjavio je Dodig poslije pobjede u finalu.

Novak Djokovic is not the only new World No. 1 today…

Congrats to 🇺🇸 Austin Krajicek on sitting atop the men’s doubles rankings following his #RolandGarros title with Ivan Dodig! pic.twitter.com/3vxJlUWoTT

— Tennis Channel (@TennisChannel) June 12, 2023