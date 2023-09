Goran Ivanišević se javio iz bolničkog kreveta, posebne riječi za jednog prijatelja

Goran Ivanišević trenutno miruje u trenerskoj karijeri nedugo nakon što je uz svojeg pulena Novaka Đokovića bio na putu do Đokovićevog naslova na US Openu. Nakon što je srpski teniski as slavio na njujorškom Grand Slam turniru, Ivanišević je razdoblje predaha prije novih Đokovićevih nastupa iskoristio za odlazak na operativni zahvat nakon kojeg se javio na Instagramu.

Legendarni hrvatski bivši tenisač, sada Đokovićev trener, bio je na operaciji koljena koja je obavljena u Zagrebu.

Zahvalan ekipi koja je obavila zahvat

“Veliko hvala doktoru Jeleču i cijelom timu, uključujući mojeg prijatelja dr. Primorca”, iskazao je Ivanišević zahvalnost ekipi koja je obavila zahvat u Zagrebu.

Dio te ekipe je Dragan Primorac, bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta u Vladi RH, a na Ivaniševićev iskaz zahvalnosti, Primorac je imao odgovor u svojoj objavi na Facebooku, sa zahvalom na povjerenju ekipi čiji je dio.

Gorane, hvala na povjerenju u Specijalna Bolnica Sv. Katarina i moj tim. Objavljuje Dragan Primorac u Utorak, 26. rujna 2023.

“Osjećao sam se kao kod kuće, hvala”, dodao je poslije zahvata nedugo nakon što se u New Yorku slavio novi Đokovićev veliki naslov, Srbinov 24. u karijeri na Grand Slam turnirima.

“Ne gledam budućnost, moram na operaciju koljena poslije ovog i što bude, bit će”, rekao je Ivanišević neposredno nakon Đokovićeve pobjede na US Openu.

Operativni zahvat sada je prošao, a nakon njega, Ivanišević bi se trebao vratiti u akciju u Đokovićevoj završnici sezone na ATP Touru, zaključno s nastupom na ATP Finalu kojem je od 12. do 19. studenog domaćin Torino.