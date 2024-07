Goran Ivanišević podignuo alarm, težak je udar za Hrvate na Wimbledonu

Autor: I.K.

Godina je već ušla u svoju drugu polovicu, a kako nam se bliže Olimpijske igre u Parizu, za hrvatski muški tenis je stanje takvo da lijepe vijesti s najvećih turnira dolaze samo u konkurenciji parova. Nedavno se slavio novi naslov Mate Pavića na Grand Slam turnirima, u muškim parovima na zemlji Roland Garrosa, dok je u pojedinačnoj konkurenciji probleme potvrdio i Wimbledon koji je u ranoj fazi, usred prvog tjedna turnira.

Hrvatska je imala samo jednog predstavnika u pojedinačnoj muškoj konkurenciji, Bornu Ćorića, a za 27-godišnjeg Zagrepčanina nije išlo dalje od drugog kola. Wimbledon nije Ćorićev omiljeni Grand Slam turnir. Samo na njemu još nije bio barem u trećem kolu, a u sezoni u kojoj je u rezultatskom lutanju, nije bilo previše sreće ni ovog puta.

Kako sada stoje stvari među glavnim hrvatskim adutima u pojedinačnoj konkurenciji, ne ide do uspjeha kakav je imao Goran Ivanišević, koji je 2001. godine naslovom na travi Wimbledona okrunio karijeru. Kasnije, na travi Wimbledona pamti se i finale Marina Čilića iz 2017. godine, a na najvećim svjetskim turnirima i u Davis Cupu, pamte se i uspjesi koje su imali Ivan Ljubičić, Mario Ančić i Ivo Karlović, sva trojica visoko u poretku najboljih na svijetu u svojim najuspješnijim danima.

Slika je sada tmurnija

Sada je slika puno tmurnija za hrvatski muški tenis, alarm je podignut, a o tome je pričao i Goran Ivanišević čije je riječi objavio Večernji list. Nisu na broju svi aduti koje bi Hrvatska imala na terenu na jednom od najvećih svjetskih turnira, što se odražava i na rezultatima.

“Ne treba bježati od činjenice da nam je tenis u krizi, ali to nije samo kriza rezultata. Problem je što je većina naših igrača ozlijeđena ili nedovoljno oporavljena. Tu prije svega mislim na Čilića i Goju”, rekao je Ivanišević za Večernji. U slučaju Marina Čilića, stanka traje zbog problema s koljenom, a nakon što su ga rano u sezoni s terena udaljila bolna leđa, u problemima je i Borna Gojo, 26-godišnji Splićanin koji je lani bio izvrstan u dolasku do osmine finala US Opena.

Sada nije dobro u muškoj pojedinačnoj konkurenciji, no možda bude podizanja u drugom dijelu sezone. Čilićev oporavak i povratak na teren se još čekaju, od toga nije dignuo ruke, a uhvati li Ćorić zamah u dijelu sezone na tvrdoj podlozi i vrati li se Gojo na razinu na kojoj je bio u prošloj sezoni, moglo bi biti i puno ljepših vijesti nego s trave Wimbledona. Hrvatska je na uspjehe naviknuta, nije lako dok traje sadašnja ‘suša’.