Gaf skupljača loptica ostavio sve u čudu, fair-play Amerikanca srpskih korijena obišao je svijet

Neobična situacija dogodila se u meču 2. kola Australian Opena između Rusa Karena Hačanova i Amerikanca srpskog porijekla Aleksandra Kovačevića. Naime, jedan od skupljača loptica uhvatio je jednu lopticu dok je poen još trajao, te tako kreirao konfuziju na terenu.

Hačanov je dobio prvi set 6:4 i u drugom je bio suočen s break loptom pri zaostatku 2:1 kada je odservirao moćan servis na Kovačevićev servis. Pokušao ga je vratiti, ali bilo je očito kako loptica ide izvan granica igrališta. I umjesto da pusti lopticu da padne, skupljač ju je uhvatio u letu, nakon čega je glavna sutkinja odmah objasnila kako će se poen ponoviti. Spomenutu situaciju možete pogledati OVDJE.

Hačanov je ostao u čudu, kao i publika. “Gdje su pravila, kakva su pravila”, krenuo je prosvjedovati Hačanov koji bi bez reakcije skupljača loptica dobio poen. “Mora pustiti da loptica odskoči”, uzvratila je sutkinja. “Ali nema veze, ne, ne”, uzvratio je Hačanov.

