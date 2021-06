‘FRUSTRIRANA SAM, POJAVILA SE JEDNA SITUACIJA!’ Problemi u braku Novaka Đokovića, supruga šokirala Srbiju

I dok broj 1 u bijelom sportu, Novak Đoković igra četvrtfinale Roland Garrosa protiv Talijana Matea Beretinija, njegova supruga Jelena Đoković se u zadnje vrijeme često pojavljuje u javnosti .

Tako je Jelena progovorila o njihovom odnosu koji je prožet razlikama, a i u njenim odgovorima da se naslutiti kako nešto ne štima u braku najpoznatijeg srpskog para.

Na početku razgovora za Blic Jelena je otkrila kako postoje razlike u željama:

“Strastveni smo, zbog čega postoje razlike. Trenutno sam predana majčinstvu i usporavam sve dok on želi biti aktivan. Želi putovati, učiniti sve, a ja ga tada upozorim da imamo dvoje djece i da se moramo prilagoditi njima”, rekla je između ostalog Jelena Đoković o njihovom odnosu pa nastavila:

“Ne želim raditi stvari, jer mislim da ih moram raditi i nemam izbora. Sad znam da imam izbora. Radim na svom tijelu jer želim imati energije živjeti sa smijehom i smislom”, rekla je supruga najboljeg tenisača svijeta, koja je istaknula da se Novak puno bolje brine o sebi.

“O Novaku sam saznala kako se sjajno brine o sebi. Prije sam mislila da je to sebično, a sad shvaćam da nije, da bismo to svi trebali raditi. Još uvijek učim kako se brinuti o sebi. Tek kada se brinemo o sebi, imamo što ponuditi drugima”, rekla je Jelena.

Natjecala se s Novakom

Tijekom jednog razdoblja u braku, Jelena se pokušala natjecati sa suprugom oko raznih stvari.









“Bit će hrabro od mene što ću ovo reći pred milijunima, ali pokušao sam se natjecati s Noletom. Mislila sam kako ne dobivam dovoljno priznanja koje sam zaslužila, da moj rad nije viđen, jer se sve odvija u pozadini. Sve što sam radila bilo je nevidljivo. Žene nemaju prostora da govore, da se pokažu, a postoji i stereotip o sportašicama, kako bi trebale izgledati i ponašati se. Prije me je boljelo što su me prepoznavali samo kao njegovu suprugu, sada to nosim s ponosom”, istaknula je Jelena, pa objasnila kako je posvećena djeci:

“Uložila sam svu snagu u odgoj njih dvoje. Posvećena sam mališanima i u potpunosti im se dajem. A Nole mi je poput djeteta, traži puno pažnje. Imam pune ruke posla, mislim kako mi više ne treba. Razumijem Novaka, puno je propustio u odrastanju djece i valjda će poželjeti još jedno kad završi karijeru. Neću reći “ne” ako nam ga život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio “ne”, objasnila je Jelena

Frustrirana njegovim potrebama

Jelena priznaje da je dugo bila usredotočena na Novaka i njegove potrebe, pa je bila frustrirana jer njezine potrebe nisu dolazile na red.

“Fokusirala sam se na Noleta i njegove potrebe. Tada dolazi razdoblje frustracije, kad shvatite da vaše potrebe nisu zadovoljene. Nisam mogla usmjeriti svoju frustraciju na njega, jer nije on kriv, ja sam kriva i moj je izbor bio da mu se posvetim. Tada je došao Stefan koji me u potpunosti protresao i zahvaljujući njemu shvatila sam da se moram brinuti o sebi, jer da bih bila dobra majka, moram biti dobro”, zaključila je Jelena Đoković.