FRANCUSKA U GADNIM PROBLEMIMA! Nakon dva poraza od Hrvatske, uslijedio novi veliki šok

Hrvatska nakon prvog dana finala Davis Cupa vodi s 2:0 i ima priliku već drugoga dana meču parova osvojit naslov prvaka svijeta. Herbert i Mahut odmjerit će snage s Dodigom i Pavićem, a bit će to prava posalstica jer je riječ o dva zaista sjajna para.

Ako kojim slučajem Mahut i Herbert uzmu bod Hrvatima u nedjelju će Francuzi imati još teži posao jer Tsonga vjerojatno neće nastupiti.

“Osjetio sam bol i moram odmah ujutro na pregled”, rekao je Tsonga nakon poraza od Čilića.

“Ne zanima me u ovom trenutku hoću li moći igrati u nedjelju. Moramo samo čekati. Kada sam izašao s terena kako bih primio liječničku pomoć, rekli su mi da bi najbolje bilo predati meč. To nije dolazilo u obzir. Došlo me gledati 25 tisuća ljudi i tko zna koliko još pred TV-om. Odlučio sam dati sve od sebe i boriti se do kraja”, poručio je Francuz.

Tsonga je bio velika nada za Francuze jer su ga planirali postaviti protiv Ćorića, ali ovako im i taj plan propada. Podsjetimo, planirali su i svog najboljeg rangiranog tenisača Pouillea staviti protiv Čilića, ali umjesto njega upao je Chardy, kojega će Ćorić samljeo u prvom meču.

Francuzi sada više gotovo da i nemaju šanse za povratkom.