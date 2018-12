(FOTO) ZLOČESTI DEČKO TENISA ZAVRŠIO NA HITNOJ! Ugrizao ga opasan pauk: ‘Malo se otelo kontroli’

Australski tenisač Nick Kyrgios, inače poznat po bizarnim i bezobraznim ispadima na teniskim terenima, završio je za Božić u bolnici i to zbog ugriza pauka. Kyrgiosa je očito opasan pauk ugrizao dok se odmarao kod svoje kuće u Canberri.

“Božić je drugačiji svake godine. Pauk me je ugrizao za stopalo, a ugriz se oteo kontroli”, kazao je to nekadašnji 13. igrač svijeta koji je u vezi s Australkom hrvatskih korijena, Ajlom Tomljanović.

Kyrgios bi zbog ugriza pauka mogao propustiti nastup na ATP-u u Brisbaneu, a to je turnir na kojem ima priliku obraniti naslov jer slavio je početkom 2018. godine protiv Ryana Harrisona s 2:0 u setovima.

So Nick Kyrgios is obviously withdrawing from wherever he’s playing next week. This is at least less dubious than Vika’s pedicure ☹️ pic.twitter.com/0FSEpE0jge

— Matthew (@MRisingStar18) 27. prosinca 2018.