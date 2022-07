(FOTO) TENISKA LEGENDA U HRVATSKOJ: Pojavila se i privukla pažnju, u pratnji hrvatski reprezentativac

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok traje drugi tjedan Wimbledona, u Hrvatsku je došla tenisačica koja je unatrag 20-ak godina itekako obiježila najveći svjetski turnir na travi. Na terenima na Višnjiku u Zadru trenira Venus Williams, 42-godišnja američka teniska zvijezda koja je u bogatoj karijeri bila prva na svijetu, a svoj put na turnirima već dugo gradi zajedno sa sestrom Serenom, čiji su uspjesi donijeli konkurenciju za vrh u raspravi o najvećoj svih vremena.

Venus Williams je također u karijeri napravila jako puno, a njezin teniski put se nastavlja i nakon što je sredinom lipnja proslavila 42. rođendan. U Zadru se radi punom parom, uoči dijela sezone koji je za veliku Amerikanku jako bitan jer dolazi ljetna sjevernoamerička turneja na tvrdoj podlozi, a upravo na takvim terenima je trenirala po dolasku na Višnjik.

Stigla nakon poraza u Wimbledonu

Venus Williams je u Hrvatsku doputovala nakon što je bila u akciji na travi Wimbledona, ove godine samo u mješovitim parovima u kojima je igrala s Britancem Jamiejem Murrayem. Američko-britanska kombinacija došla je do drugog kola i na toj prepreci izgubila od dvoje domaćih aduta, Jonnyjem O’Marom i Alicijom Barnett.





Poslije toga, 42-godišnja Amerikanka stigla je na hrvatsku obalu i smjestila se u Petrčanima, u blizini Zadra, a potom je došao red i na posao, s reketima u rukama nakon prijevoza na terene Višnjika. Po dolasku, u pratnji prema terenima bio je i Matija Pecotić, igrač s iskustvom u hrvatskoj reprezentaciji u Davis Cupu – za koju je preklani dobio poziv i sudjelovao je na pripremama za susret s Indijom u Zagrebu.

Velika priča koja traje

Venus Williams igra i danas, u 43. godini, a njezini nastupi ostaju velika priča s obzirom na sve što je do sada napravila u karijeri. Između ostalog, tu je sedam naslova u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turnirima, pet puta na travi Wimbledona u razdoblju od 2000. do ’08. i dvaput u nizu na US Openu, 2000. i ’01. godine.

Pored toga, Williams ima i olimpijsko zlato u singlu, osvojeno 2000. u Sydneyju, a sa sestrom Serenom je tri puta bila olimpijska pobjednica u konkurenciji parova, prvo 2000. u Sydneyju, s proslavom ‘dvostruke krune’, a zatim i 2008. u Pekingu te ’12. u Londonu.