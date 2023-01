(FOTO) SKANDAL U AUSTRALIJI! Đoković napravio selfie s četničkom zastavom

Novak Đoković vratio se u Australiju nakon godine prisilnog odsustva i već se našao u središtu skandala, kada je napravio selfie ispred četničke zastave.

Australija je domovina dosta Srba kao i Hrvata i drugih nacionalnosti, a nerijetko se tamo koriste obilježja koja podsjećaju na drugi svjetski rat i četnike ratnog zločinca Draže Mihajlovića.

Na samoj zastavi uz ‘dvoglavog orla’ piše ‘Sa verom u Boga za kralja i otadžbinu’, što je bio moto Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića.

Za svaku osudu

Ovo nije prvi takav ispad Novaka Đokovića, prije neku godinu pio je rakiju isto s imenom četničkog vojvode, a inače takva ikonografija nije strana na sportskim borilištima gdje igra Srbija ili srpski sportaši.

MELBOURNE: Australia Serbian Tenis player Novak Đoković proudly promotes Serbian black flag from times of Serbian Nazi chetnics from WWII;

With faith in God-For the King and the Fatherland! pic.twitter.com/qFI2bsnu05

— SEICO-OSINT (@SeicoIntel) January 13, 2023