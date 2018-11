(FOTO) PREDSJEDNICA NIJE MOGLA IZDRŽATI! Nećete vjerovati što je Kolinda napravila nakon povijesne pobjede

Najbolji hrvatski tenisač, Marin Čilić, pregazio je Francuza Lucasa Pouillea na finalu Davis Cupa u Lilleu sa 7:6, 6:3, 6:3 i tako Hrvatskoj donio drugi Davis Cup.

Sve je mečeve finala pratila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i opet je, kao i na Svjetskom prvenstvu ljetos, zdušno navijala i bodrila naše tenisače do povijesne pobjede.

Predsjednica je već u cijelom svijetu poznata po tome da se voli grliti, što je već demonstrirala ljetos na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada je na dodjeli medalja izgrlila sve koje je stigla.

Sada je odmah nakon pobjede zagrlila i zastavom zaogrnula Marina Čilića te mu srdačno čestitala. Ipak, prije nego što se izgrlio s Kolindom, Čilić je pozdravio s obitelji.

