(FOTO) NOVI UDAR NA ĐOKOVIĆA: ‘Totalna katastrofa bila je blizu’, napao ga čovjek kojem je ‘presudio’ Hrvat!

Autor: I.K.

Ponašanje Novaka Đokovića na terenu često je predmet rasprave. Prvi tenisač svijeta dominirao je u najvećem dijelu godine, sve dok nije zastao blizu cilja na Olimpijskim igrama u Tokiju i korak do trofeja na US Openu, s porazom od Rusa Daniila Medvedeva u finalu. Koliko sjajni Srbin vrijedi kao igrač, o tome nema spora, no kritike često izazivaju njegovi izljevi temperamenta zbog kojih postaje opasan i za druge.

Na jednu takvu situaciju pozornost je skrenuo Craig O’Shannessy, teniski trener koji je svojedobno bio član Đokovićeve ekipe. Sjajni srpski tenisač je s O’Shanessyjem surađivao od 2017. godine, dok su glavnu riječ u njegovom trenerskom stožeru imali Andre Agassi i Radek Štepanek, no sada više nisu skupa.

O’Shannessy se nakon svega ne ustručava javno kritizirati Đokovića, što je napravio i ovog tjedna dok je analizirao jednu situaciju u kojoj se prvi tenisač svijeta našao tijekom US Opena.

Emocije su nekad prejake

Fotografijama i riječima, trener koji je surađivao s Đokovićem približio je situaciju u kojoj su emocije zamalo preuzele kontrolu nad prvim tenisačem svijeta. Kanio je napucati lopticu, prijetilo je da njome pogodi skupljačicu koja je bila blizu, ali na sreću svjetskog broja jedan, uspio se suzdržati i izbjeći potencijalnu diskvalifikaciju. Takva scena vratila je film unatrag, na trenutak kada je Đoković lani bio diskvalificiran u osmini finala US Opena zbog napucavanja linijske sutkinje lopticom, a evo kako je to izgledalo u primjeru koji je približio O’Shannessy.

#Djokovic rears back in anger to crush a ball as hard as he can. A ball kid is right in the line of fire and he pulls back at the last second. That was a split second away from a total catastrophe. Novak rattled. Furious. Unfocused. A nightmare scenario for him. #USOpen pic.twitter.com/YmRexhXHxH — Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) September 12, 2021

‘Scenarij iz noćne more’

‘Ovo je bilo samo sekundu daleko od totalne katastrofe’, napisao je teniski trener u svojem tvitu. Dodao je da je Đoković djelovao rastreseno i nefokusirano, a situacije poput ove su za njega ‘scenarij iz noćne more’, kako smatra O’Shannessy.









Nakon ovih riječi, u komentarima su mnogi stali na stranu trenera koji je radio s Đokovićem, ali bilo je i drugačijih mišljenja. O’Shannessy je odgovorio na jedno prozivanje da bi ovakav istup mogao imati jer njegova suradnja sa svjetskim brojem jedan možda nije završila dobro.

‘Ovo šteti njemu’

‘Ovakvo ponašanje šteti igraču kojeg toliko volite’, bio je O’Shannessyjev uzvrat na komentar upućen njemu.

Trener je dodao kako ne vidi ništa loše u tome da istakne ono što ne smatra dobrim kod Đokovića, kojeg cijeni. ‘On je sjajan igrač i sjajna osoba, ali ima i problem s gubitkom ‘glave’. To ga je koštalo povijesti’, smatra čovjek koji je surađivao s 34-godišnjim Beograđaninom.

Acknowledge that this behavior is hurting the guy you love so much. Don’t turn around and take your anger out on anyone who points out Novak’s shortcomings in this area. He is a world class player a world class person. He also has a problem losing his cool. It cost him history…





— Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) September 14, 2021

‘Presudio’ mu Ivanišević

O’Shannessy se svojedobno dotaknuo razloga zbog čega više ne surađuje s Đokovićem. U jednom intervjuu otkrio je da je njegov glavni zadatak u stručnom stožeru sjajnog Srbina bila analitika, a potreba za time pala je u drugi plan nakon što je Đoković počeo raditi s Goranom Ivaniševićem.

Nakon što je hrvatski teniski velikan preuzeo glavnu riječ u Đokovićevoj trenerskoj ekipi, O’Shannessy je osjetio da je postao suvišan i dogodio se rastanak.