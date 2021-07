(FOTO) ‘NOVAČE, IZNEVJERIO SI SRBIJU!’ Jako teške riječi poznate osobe: ‘Sramota, navodni šampione!’

Da Novak Đoković “ne zna gubiti”, nije neka novost, uostalom, pitajte i Rogera Federera kako “prima poraze”. Jedan od onih koji je prozvao Srbina zbog “lošeg ponašanja”, je i čuveni Piers Morgan, kojem se nisu svidjeli potezi prvog tenisača svijeta…

“Patetično razmaženo ponašanje od strane Novaka Đokovića. Razbijao je rekete, a onda je, nakon poraza, ostavio svoju partnericu bez mogućnosti da osvoji medalju. Iznevjerio je svoju partnericu, svoje navijače, ali i svoju zemlju.”, napisao je na Twitteru popularni TV voditelj, je još i dodao:

“Sramotno ponašanje takozvanog šampiona”.

Neki su mu odgovorili da bi “ako krizitira kad je netko, treba i da cijeni kad je netko na vrhu!”

Novak Đoković oprašta se od Olimpijskih igara bez osvojene medalje. Nije uspio u singlu, a niti u konkurenciji mješovitih parova.

Pathetic spoiled brat behaviour by Novak Djokovic at the Olympics today – smashing racquets, ranting & raving, & pulling out of the doubles thus costing his partner a medal. He let his teammates down, his fans down, & his country down. Shameful antics from a supposed champion. 👎 pic.twitter.com/YXC0TI8moC

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 31, 2021