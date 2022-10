(FOTO) NA TRIBINAMA SPOJILE HRVATSKU I SRBIJU: Navijačice izazvale pažnju na zvučnom meču, pratila se borba za trofej

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Završetak tjedna na ATP turniru u Tel Avivu donio je dvoboj za naslov u kojem je Novak Đoković pokazao više od Marina Čilića, a dok je trajala borba za trofej, bilo je zanimljivo i na tribinama, u praćenju meča koji je odlučivao o pobjedniku turnira.

Na kraju finala veselio se Đoković, a slavili su i njegovi navijači sa srpskim zastavama. Među njima, najviše pozornosti izazvale su dvije navijačice koje su, osim srpskih zastava u rukama, imale i hrvatske dresove na sebi, spojivši oba sudionika završnog meča u Izraelu.

Dobro raspoloženje i nakon finala

Scene s tribina pokazale su dobro raspoloženje među navijačima, a nakon svoje pobjede, dobro raspoložen bio je i 35-godišnji Beograđanin koji je uspio svladati godinu mlađeg vodećeg hrvatskog tenisača. Đoković je time povisio prednost u međusobnom omjeru njih dvojice s 19-2, a potom se u završnom govoru nakon dolaska do trofeja malo osvrnuo na to da se i on i Čilić još bore s onima koji dolaze.





Kako je izgledala Đokovićeva poruka, pogledajte – ovdje.

Đokovićev novi pobjednički tjedan

Odlaskom do kraja, Đoković je došao do 89. naslova na ATP Touru u velikoj karijeri. Ove godine sada ima trofeje na tri različite podloge, na zemlji ATP Masters 1000 turnira u Rimu, travi Wimbledona i sada i na dvoranskoj tvrdoj podlozi Tel Aviva.

Čilić je, pak, ostao na 20 naslova u karijeri. U Izraelu je imao 16. izgubljeno finale, a nakon njega, ubilježio je skok sa 16. na 14. mjesto na ATP ljestvici. Đoković je ostao sedmi.