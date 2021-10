(FOTO) ‘MOŽE LI ITKO BITI VIŠE SE**I?’ Zanosna tenisačica sve iznenadila, a tek ovaj odgovor!

Autor: I.K.

Ovotjedni WTA turnir koji se održava u rumunjskoj Cluj-Napoci bio je poseban za Andreeu Prisacariu, 21-godišnju domaću predstavnicu koja je prvi put u karijeri zaigrala u glavnom ždrijebu na WTA Touru. Mlada Andreea dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji, ali nije je uspjela iskoristiti za barem jednu pobjedu, s obzirom na to da ju je u prvom kolu zaustavila Ukrajinka Lesia Curenko.

Ipak, Prisacariu je ovog tjedna privukla dosta pažnje. Između ostalog, to je učinila objavom svoje fotografije na terenu na Twitteru, s posebno uređenom frizurom i tetovažama koje su upale u oko. Ubrzo su počele stizati i reakcije.

Odgovarala ‘fanovima’

Rumunjskoj tenisačici počeli su stizati komentari ljudi koji su iskazivali oduševljenje, mnogima je i odgovorila, a jedan posebni odgovor imala je na pitanje – ‘može li itko biti više se**i?’

‘Serena Williams, definitivno’, bio je odgovor mlade Rumunjke.

Serena Williams definitely 😍





— Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA) October 29, 2021

Njezin veliki uzor

Rumunjska igračica je svojim odgovorom pokazala da ‘puca’ jako visoko, a Serenu Williams je kao svoj veliki uzor isticala i ranije. Dok je ove godine bila u programu rumunjske televizijske postaje Pro TV, Prisacariu je otkrila da je legendarna američka tenisačica njezina velika inspiracija u svim pogledima, pa i u načinu kako se ponaša na terenu. Ako može odabrati na kojoj će klupi biti tijekom meča, Rumunjka je otkrila da uvijek bira desnu od suca jer je to vidjela kod Serene, a pazi i na druge stvari.







Mlada Andreea je u televizijskom gostovanju u svojoj zemlji ranije ove godine dodala i da ima domaći uzor, najbolju rumunjsku tenisačicu Simonu Halep, s kojom bi se jednom voljela sresti na terenu. U meču se za sada to nije dogodilo, još nisu igrale međusobno, no s Halep se mogla družiti ovog tjedna u Cluj-Napoci. Najbolja Rumunjka na WTA Touru ondje je došla do polufinala i ovog vikenda probat će stići do naslova.

Mlada Andreea po novo iskustvo

Prisacariu će, pak, novo iskustvo na teniskim terenima skupljati na svojim dolazećim turnirima. Za sada je još jako ‘zelena’ na WTA razini. U singlu se nalazi na 342. mjestu na svijetu, dok je u konkurenciji parova 255., a svoj put još uvijek gradi na nižoj turnirskoj razini, na ITF Touru, s četiri naslova u singlu i sedam u parovima u toj konkurenciji.

