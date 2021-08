(FOTO) I VELIKI RIVAL ‘NAPAO’ ĐOKOVIĆA: Srbi ne mogu vjerovati da je ovo napravio!

Autor: I.K.

Novak Đoković i dalje izaziva reakcije nakon oproštaja od Olimpijskih igara u Tokiju bez dolaska do medalje. Prvi tenisač svijeta bio je glavni favorit u singlu, ali nije prošao polufinale protiv Nijemca Alexandera Zvereva, kasnijeg osvajača zlata, a nakon toga se kod njega sve raspalo.

Nije dobio polufinale mješovitih parova u kojima je igrao s Ninom Stojanović, doživio je poraz od Španjolca Pabla Carrena Buste u meču za broncu u singlu, a zatim je odustao od borbe za broncu u mješovitim parovima objašnjavajući da se bori s nekoliko ozljeda.

Bilo je puno kritika na Đokovićev račun, a jednu je imao i Rafael Nadal, veliki rival 34-godišnjeg Beograđanina. U razgovoru s novinarima na ATP turniru u Washingtonu, gdje ovog tjedna igra, Nadal se osvrnuo na Srbinovo ponašanje u meču za broncu protiv Carrena Buste.

Nadal pozvao Đokovića da to – ne radi

Podsjetimo, Đoković je tada izgubio živce u trećem setu. Prvo je bacio reket u tribine nakon što nije uspio stići na jednu lopticu, a kasnije, dok je gubio s 3:0 u toj dionici meča, slomio je reket i zaradio opomenu.

Đoković se zbog toga ispričao, a komentirajući ovu priču, Nadal smatra kako je dobro da je to napravio. No, dodao je da igrač takve klase koji je uzor za puno djece ne bi trebao imati takvo ponašanje na terenu. Španjolac je istaknuo da je sreća kako nikoga nije bilo na tribinama jer je netko mogao stradati od bačenog reketa, ali probao je i razumijeti Đokovićevo ponašanje, spominjući da se to možda događa jer je srpski tenisač preveliki natjecatelj.

U Srbiji reagirali na jednu objavu

Na Nadala su reagirali i u Srbiji, ali povod je bilo nešto drugo. Španjolac je u jednoj od svojih priča na društvenim mrežama otkrio koliko se veseli bronci sunarodnjaka Carrena Buste, a to je kod ljudi koji su uz Đokovića izazvalo sentiment koji je izrazio Blic.

Srpski portal objavio je što se tu dogodilo, ističući da se Nadal veseli Đokovićevom porazu i da je jedva čekao javiti se nakon što ga nije bilo nigdje. Svojeg velikog rivala pritom nije spomenuo, što nije promaknulo Blicu.