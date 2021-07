(VIDEO) FEDERERA SVI ‘LOVE’ PO JADRANU! Totalna meta za autograme, a otkriveno je i zašto je došao u Hrvatsku

Dvije velike svjetske zvijezde dio svojeg odmora provode trenutno na Malom Lošinju gdje su u došli na poziv Ivana Ljubičića koji je odabrao ovaj prekrasni hrvatski otok za destinaciju svoje “Ljubičić teniske akademije”.

Hrvatska javnost zapalila se kada je doznala kako je slavni Roger Federer došao u posjet Ivanu, a tamo je i proslavljeni Francuski nogometaš Thierry Henry.

Roger and Mirka Federer are currently spending some time on the island of Lošinj in Croatia🇭🇷. Yesterday they were spotted at a restaurant with Ivan Ljubičić, Thierry Henry and their wives. They enjoyed peace and privacy without security guards. pic.twitter.com/cugGDSEkVG

