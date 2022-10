(FOTO) FEDERER ‘ZAPALIO’ BIVŠU JUGOSLAVENSKU REPUBLIKU: Svi se pitaju zašto je Roger obožavatelj ove države

Roger Federer je nedavno završio veliku tenisku karijeru, priči je došao kraj prije mjesec dana u emotivnoj večeri u kojoj je u parovima igrao s Rafaelom Nadalom na Rod Laver Cupu u Londonu, a tjednima nakon toga, u velikom Švicarcu se ponovno priča nakon objave s jednom fotografijom na Twitteru.

Slika nije nova. Već se ‘vrtjela’ na internetu, a ovih dana se svega prisjetio Luigi Gatto, talijanski teniski novinar, objavljujući fotografiju iz Federerove spavaće sobe u rodnom Baselu dok je bio 17-godišnjak, s njime u prvom planu i drugim stvarima koje upadaju u oko.

Sve datira iz 1998. godine, a među ostalim, tu je i makedonska zastava, simbol bivše jugoslavenske republike koja se danas službeno zove Sjeverna Makedonija, što je mnoge iznenadilo. Kako se zastava ondje našla u kasnoj tinejdžerskoj dobi slavnog Švicarca – nema odgovora, ali u reakcijama ispod ‘tvita’ s fotografijom ima nagađanja o tome.

A 17-year-old Roger Federer with pin-ups of Jordan, Pamela Anderson and a Macedonian flag 🇲🇰 in his bedroom in Basel 😀 pic.twitter.com/IPEIqzV9sw

