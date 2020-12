(FOTO) ATRAKTIVNA SOFIA OVE GODINE JE OKUPIRALA NASLOVNICE: Sada je dobila i laskavo priznanje!

Autor: Hina/Matija Majdak

Amerikana Sofia Kenin (22) imenovana je tenisačicom godine u izboru WTA.

Trenutačno četvrta igračica svijeta, Kenin je početkom ove godine osvojila svoj prvi Grand slam naslov trijumfom na Australian Openu, dok je u završnici sezone stigla i do finala Roland Garrosa.

Inače, ova 21-godišnja Amerikanka rođena je u Moskvi, a na Instagramu zna ‘počastiti’ sljedbenike i ponekom atraktivnom fotografijom s odmora…

View this post on Instagram A post shared by Sofia Kenin (@sofia.kenin)

View this post on Instagram A post shared by Sofia Kenin (@sofia.kenin)

View this post on Instagram A post shared by Sofia Kenin (@sofia.kenin)

View this post on Instagram A post shared by Sofia Kenin (@sofia.kenin)

Za igračicu koja je najviše napredovala proglašena je upravo pobjednica Roland Garrosa Poljakinja Iga Swiatek.

Nagradu za povratnicu godine osvojila je Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, bivša prva igračica svijeta krajem ljeta je imala veliki niz pobjeda u New Yorku gdje je osvojila Western & Southern Open te stigla do finala US Opena.

Francuskinja Kristina Mladenović i Mađarica Timea Babos dobile su nagradu za najbolji par godine.