Fantastična Donna nije mogla zaustaviti suze, čula je pitanje koje ju je jako pogodilo

Puna emocija, Donna Vekić slavila je svoj novi najveći uspjeh u karijeri, a u tom slavlju, u jednom trenutku bilo je i suza dok se zađlo na temu ljudi koji su uz nju u pratnji na velikim turnirima, a njima se okrenula reagirajući na veliki rezultat na londonskoj travi, na kojoj je prvi put u karijeri polufinalistica Wimbledona.

U tom trenutku je 28-godišnja Osječanka prekrila lice, reagirajući na pitanje na terenu o teškim trenucima dok se 2021. borila s ozljedom koljena. Krenule su suze, a potom je pričala o podršci koju uživa i koja ju je gurala dalje, na put na kojem nema odustajanja.

“Sa mnom je puni ‘boks’ ljudi koji me podržavaju. Bez njih, ne bih sada bila ovdje”, poručila je Donna, a pričala je i koliko je teško bilo u četvrtfinalu protiv Lulu Sun, novozelandske kvalifikantice i senzacije turnira, tenisačice koja ima i hrvatske korijene s obzirom na to da joj je otac Hrvat.

Donna Vekic was talking through tears after reaching first Grand Slam SF at Wimbledon

“In 2021 you suffered a serious knee injury.. There were times you admitted there were doubts about the future. How does it feel to be a grand slam semifinalist?”

*Donna puts her hand over her… pic.twitter.com/qXmhYUyODk

