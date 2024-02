Fanove zaprepastila nova snimka ljutog rivala Gorana Ivaniševića, nisu ga vidjeli ovakvog

Goran Ivanišević i dalje je u fokusu s obzirom na to da je trener Novaka Đokovića, no nisu svi nekadašnji rivali hrvatskog asa s terena tako često pod svjetlima pozornice – pa zna biti puno iznenađenja ako se pojave nakon dugog vremena izbjegavanja fotoaparata i kamera.

U takvoj situaciji našao se Pete Sampras, ljuti Ivaniševićev rival iz njihovih igračkih dana. Veliki nekadašnji američki tenisač pojavio se u javnosti izgledajući prilično zapušteno u odnosu na igračke dane, s neurednom bradom i s prorijeđenom kosom u usporedbi s godinama u kojima je dominirao s reketom.

‘Teniska legenda Pete Sampras je potpuno neprepoznatljiva”, piše u jednoj objavi s fotografijom na kojoj je Sampras bio snimljen i objavljen na nekadašnjem Twitteru, sada X-u, na početku veljače. U komentaru na ovu objavu je i reakcija na ono što je spopalo velikog nekadašnjeg tenisača koji će ove godine proslaviti 53. rođendan.

Whoa! #Tennis legend Pete Sampras looks completely unrecognisable on Starbucks trip🎾 https://t.co/6L37XNai3p @AndreaKatSTL @ShannonPoe pic.twitter.com/Jojte82puT

“Gubio je kosu već u svojim 20-ima, sad je više nema. Ćelavljenje je teška stvar za muškarce”, piše u komentaru na izgled koji je kod Samprasa, što se nekadašnje frizure tiče, sasvim prorijeđen, s jako malo kose koja je ostala u usporedbi s danima na terenu.

U svojim godinama vladavine s reketom je bio glavni u generaciji u kojoj je igrao i Goran Ivanišević. Pamti se Samprasovih 14 naslova na Grand Slam turnirima, s držanjem rekorda prije nego je na scenu stupio Roger Federer, a potom i Rafael Nadal te sadašnji rekorder Novak Đoković.

Ivaniševića je na najvećoj sceni Sampras dobio u dva susreta u finalima Wimbledona, 1994. i ’98. godine, s ožiljcima koji su za hrvatskog asa ponajprije ostali nakon finala iz 1998., riješenog u pet setova, u danima kada je Hrvatska pratila i pohod sjajne generacije Vatrenih do bronce na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, s Ćirom Blaževićem na klupi.

.@JohnLaffnie with 2 of my heroes growing up: Pete Sampras and Goran Ivanisevic. #iptl @iptl pic.twitter.com/hI1yi6YqM5









— Gielie Hoffmann (@GielieHoffmann) December 8, 2014