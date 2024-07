Evo koliko je Vekić zaradila pobjedom i gdje je možete gledati u polufinalu Wimbledona

Hrvatska tenisačica Donna Vekić je pobjedom nad Lulu Sun u četvrtfinalu Wimbledona ostvarila uspjeh karijere, koji će joj uz lijepe bodove na WTA ljestvici, donijeti i jako lijepu zaradu.

Za ulazak među četiri najbolje tenisačice na Wimbledonu, Vekić je na konto stavila nešto manje od 850 tisuća eura, a u slučaju da se uspije plasirati u finale, zarada bi se počela mjeriti u milijunskim ciframa. Tako bi Donna plasmanom u finale zaradila još milijun i 657 tisuća eura, a u slučaju da osvoji Wimbledon Vekić bi bila bogatija za više od tri milijuna eura.

Hrvatica je u karijeri već zaradila preko sedam milijuna eura, ali u slučaju da bude pobjednica Grand Slama u Londonu zaradila oko 50% iznosa kojeg je zaradila u dosadašnjoj karijeri.

