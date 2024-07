Englezi prekinuli Đokovića u akciji, u jednom trenutku zavladalo oduševljenje

Kad engleski nogometni reprezentativci igraju veliku utakmicu na velikom turniru, čini se da ništa nije sveto, pa ni to kad se u istom trenutku igra na središnjem terenu Wimbledona, a na njemu je u akciji Novak Đoković, vlasnik sedam naslova na londonskom Grand Slam turniru.

Tako je bilo u trenutku dok se doznalo da je Engleska nakon raspucavanja s 11 metara izbacila Švicarce i ušla u polufinale Eura u Njemačkoj. Engleski sportski zaljubljenici na tribinama reagirali su u oduševljenju dok je Đoković bio u akciji protiv australskog predstavnika Alexeija Popyrina u trećem kolu.

Bilo je to u razdoblju meča u kojem je Đoković imao vodstvo u drugom setu, nakon što je prvi pripao Popyrinu. Kako je izgledala situacija u kojoj je tenis stao zbog veselja na tribinama, pogledajte – OVDJE. Nije to previše oneraspoložilo srpskog teniskog asa. Reagirao je s osmijehom, puno opuštenije nego kada se s nekim na tribinama ‘zakači’ ako se osjeti da ga provociraju.

Nice moments during the second set 😁

It’s one set all against Popyrin.

