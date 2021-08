EMOTIVNA ISPOVIJEST SRPSKOG TENISAČA: Uništila ga je tragedija njegovih roditelja

Autor: G.I.Š.

Srpski teniski reprezentativac Laslo Đere otkrio je što mu je bilo najteže u životu, ujedno i u karijeri u intervju za portal “Iza reketa”. Istaknuo je kako su ga uništili trenuci kada je ostao bez roditelja.

Đere je za teniski portal opisao razvoj svoje karijere, ali i dva slučaja koja su ga obilježila:

“Probio sam se među 100 najboljih igrača u 2017. godini i to mi je dugo bio cilj. Kad ste među prvih 100 na svijetu, znate da ste uspjeli u tenisu. Poštujem mnoge igrače koji su ispod 100. pozicije jer znam koliko je teško biti na 150 ili čak 250. Mnogi momci su tu, igraju sjajan tenis i posvećeni su ovom sportu. Svi žele Top 100”, rekao je na početku intervjua Đere pa nastavio:

“Točno 2016. godine promijenio sam trenera nakon 10 godina, preselio sam se u drugi grad i imao jako težak početak. Imao sam devet ili 10 poraza na početku 2017., na challengerima. Bio sam shrvan i nisam mogao objasniti što mi se događa, jer sam dao sve od sebe na treninzima i susretima”.









Prvi uspjeh

“Zatim sam na turniru u Casablanci u Maroku stigao sam do prvog kola nakon kvalifikacija. Riječ je o turniru ATP 250 i u prvoj rundi izbacio sam Kližana. Moja prva ATP pobjeda. Uspio je niotkuda, nitko nije mogao vjerovati da će igrač iz izazivača doći tek tako i izbaciti favorita. Tamo sam pokazao da sam kalibar za Top 100, a onda sam to ponovio u Budimpešti dva tjedna kasnije, pa Istanbul … Četvrtfinale, polufinale, finale, tu sam, igram dobro i bio sam jako motiviran za ulazak top 100, što se i dogodilo se u kolovozu iste 2017., možda je to bio čak i srpanj. Nevjerojatan osjećaj”, rekao je Đere pa se prisjetio najtežih trenutaka karijere:

“U tom sam trenutku bio oko 90. pozicije u svijetu i godinu sam završio na 85. mjestu, a onda mi je ocu pozlilo. Stagnirao sam godinu dana i čak sam se borio s ozljedom. Majka mi je umrla kad sam imala 16 godina, njezina me bolest jako pogodila i unazadila karijeru. Preminula je u trenutku kad sam počeo bilježiti dobre rezultate, a nakon njezine smrti dugo nisam mogao biti na 100%. To su bili najteži trenuci u mom životu, ali nisam si mogla dopustiti da skrenem s puta, da zaboravim svoj cilj. Gurao sam koliko sam mogao”, rekao je trenutno 51. igrač na ATP ljestvici pa zaključio:

“Pamtim ih svaki dan, nikada ih neću zaboraviti, ali kad sam na terenu razmišljam samo o tenisu. Naravno, slučajno mi padnu na pamet i često to koristim kao motivaciju. Uvijek moram dati sve od sebe”, zaključio je Laslo Đere.