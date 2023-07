Dvojica jakih prijete Đokoviću na Wimbledonu: Igračica koju je podizao Hrvat ostvarila pobjedu dana

Kako se bliži završnica turnira, sve je napetije na travi Wimbledona, danas s lijepim vijestima koje je za hrvatski tenis osigurao Mate Pavić ulaskom u finale mješovitih parova u suradnji s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok.

U pojedinačnoj konkurenciji znamo polufinaliste turnira tenisača i tenisačica, a u polovici ždrijeba koja daje potencijalnog protivnika Novaku Đokoviću u nedjeljnom finalu, polufinale će biti jako zvučno, sa susretom Carlosa Alcaraza i Danila Medvedeva.

I Španjolac i Rus imali bi što za ponuditi sretnu li se s Đokovićem u borbi za naslov, no prije toga jedan od njih dvojice mora riješiti stvar u međusobnom polufinalnom susretu. Polufinalni posao još čeka i Đokovića, u ogledu s Talijanom Jannikom Sinnerom, u programu u kojem ćemo finaliste saznati u petak.

Carlos Alcaraz je svoj četvrtfinalni zadatak odradio dominantno. 20-godišnji Španjolac, prvi na svijetu, stao je na put svojem danskom vršnjaku Holgeru Runeu bez gubitka seta, sa 7:6(3), 6:4, 6:4.

Za mladog Španjolca nije bilo puno problema, a Medvedev se u svojem četvrtfinalu jako namučio. Morao se vraćati nakon što je gubio s 2-1 u setovima protiv neočekivanog četvrtfinalista, Amerikanca Christophera Eubanksa, ali uspio je pronaći put do slavlja sa 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1.

Daniil Medvedev rallies to advance to the #Wimbledon semifinals‼️ pic.twitter.com/Bgnj9hiWMD

Na ženskom turniru dogodio se najzvučniji rezultat dana, u izvedbi Tunižanke Ons Jabeur, koja je u susretu igračica iz lanjskog finala svladala braniteljicu naslova, Kazahastanku Jelenu Ribakinu. Bilo je 6:7(5), 6:4, 6:1 za 28-godišnju Jabeur koju je ranije u karijeri podizao i jedan Hrvat.

Jabeur je surađivala s hrvatskim trenerom Mislavom Hižakom koji joj je pomogao u igračkom rastu, na putu do prilike da drugu godinu zaredom stigne u finale Wimbledona.

Za taj doseg, Jabeur će u polufinalu trebati preko Bjeloruskinje Arine Sabalenke, druge tenisačice svijeta. Sabalenka je u četvrtfinalu bila favoritkinja protiv Amerikanke Madison Keys, a taj svoj status opravdala je bez gubitka seta, prolaskom dalje sa 6:2, 6:4.

Aryna Sabalenka to the crowd after beating Madison Keys at Wimbledon:

“Thank you so much for the atmosphere. Even though you support her more, I still enjoy playing in front of you guys” 😂 pic.twitter.com/1Nsarwq0ZJ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2023