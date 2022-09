NIKAD TO NEĆE PRIZNATI, ALI ODLAZI RAZOČARAN! Živio je u uvjerenju da je najveći, ali jedan mu je odnio ‘sto života’

Autor: Ivor Krapac

Kronološkim redom kako su se probijali prema vrhu, Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković godinama su vladali muškim svjetskim tenisom, s ulaskom Andyja Murraya u to veliko društvo u uspješnom razdoblju u karijeri, a sada, u danima kada se slavi Federerova karijera na oproštaju od tenisa, put kojim je prošao legendarni Švicarac ostaje poseban.

Bilo je puno uspjeha i velikih pobjeda po kojima će se Federer najviše pamtiti, teniski sladokusci sjećat će se i njegovih majstorija reketom, no tu je i dio priče koji govori o zastoju u karijeri u usporedbi s velikim rivalima. Zbog toga, priča o najvećem u povijesti nudi ponešto drugačiji pogled na put velikog Švicarca, čiju su klasu i ponašanje prema drugima navijači uvijek posebno cijenili.

Najavio se rano i sve očarao

O mladom Švicarcu koji dolazi pričalo se i prije nego je počeo nizati uspjehe na najvećim svjetskim turnirima. Mnogi stručnjaci prepoznali su veliki talent, pričali su o njemu, ali prije osvajanja prvog naslova na Grand Slam turnirima, u ljeto 2003. s nepune 22 godine na travi Wimbledona, javljala su se i pitanja zbog čega Federeru treba toliko puno vremena za proslavu velikog trofeja.

Najavio se jako rano i brzo je sve očarao. Dvije godine prije prvog naslova na londonskoj travi, svima je pokazao što zna pobjedom nad Peteom Samprasom u borbi za četvrtfinale Wimbledona, sa slavljem protiv legendarnog Amerikanca dok mu je bilo samo 19 godina. Bio je to poseban Wimbledon za Hrvatsku jer se pamti po naslovu Gorana Ivaniševića, a na njemu, ranije na turniru svi su pričali i o tom mladom Švicarcu koji tek dolazi.

Vladavina trajala dugo

Nakon što mu se otvorilo dolaskom do prvog naslova na londonskom Grand Slam turniru, Federeru se sve otvorilo u konkurenciji koja ga godinama nije mogla pratiti. U to vrijeme, u prvoj polovici i sredinom 2000-ih, prije nego su stasali Nadal i Đoković, priča je uglavnom bila takva da je švicarski majstor rušio prepreke kao svijet za sebe. Ponekad bi se kao prijetnja pojavio Andy Roddick, tu i tamo uskočio je Marat Safin, pamte se i zemljaški uspjesi Juana Carlosa Ferrera, ali jedan čovjek bio je glavni. Iz tog perioda, uoči 2008. godine u kojoj je Novak Đoković slavio svoj prvi trofej na Grand Slam razini, pamti se Federerovih sveukupno 12 naslova na četiri najveća svjetska turnira – prije nego su se razmahali njegovi najveći rivali.

Staza postala puno teže prohodna

Put kojim je Federer išao vodio je do puno uspjeha, no prednost koju je stekao osvajajući najveće naslove ipak je nestala s velikim naletom dvojice mlađih majstora. Rafael Nadal prvo je dominirao na zemlji Roland Garrosa, potom je postao opasan i drugdje, dok je Novak Đoković počeo hvatati korak sa svojom sjajnom 2011., u kojoj je osvojio Australian Open, Wimbledon i US Open. S takvim naletom dvojice tenisača koji su ga s vremenom prestigli u broju naslova na Grand Slam turnirima, Federerova staza do uspjeha postala je puno teže prohodna – nakon što mu je prednost u broju najvećih trofeja bila zaista velika.

Kako je to izgledalo? Gledano po učinku, to će najbolje dočarati kako su stajale stvari u broju naslova s četiri najveća svjetska turnira ako se pogleda učinak Federera i Đokovića prije 2011. godine. Veliki Švicarac ih je do tada imao čak 16 od svojih sveukupno 20 u karijeri, dok je srpski majstor bio sa samo jednom titulom, osvojenom 2008. na Australian Openu, dok sada ima jedan naslov više od Federera. Dakako, Đoković još ima priliku povećati tu prednost, ne kani stati na 21 naslovu na Grand Slam turnirima, a traje i Nadalova borba, za sada s 22 trofeja na četiri najveća, na vrhu vječne ljestvice najboljih u broju titula koje najviše vrijede.









U igru ušle i ozljede

Federeru su se nakon objave da je karijeri došao kraj poklonili svi koji su uz njega rasli i tražili svoj put prema pobjedama, napravili su to i Nadal i Đoković, a nakon svega, njegovi veliki rivali ipak su uspjeli doći korak ispred. Naslovi na četiri najveća svjetska turnira pokazuju takvo stanje, a o tome govori i situacija u međusobnom omjeru, s 24-16 u Nadalovu korist u njihovim dvobojima, ponajprije zbog velikih 14-2 na zemlji, a 27-23 za Đokovića u njegovim susretima s velikim Švicarcem. Bilo je tu i puno međusobnih mečeva na Grand Slam turnirima, a oni koje je Federer gubio najviše će ostati u pamćenju – jer se otvarao put da osvoji još više da je u tim dvobojima prošao sretnije.

Nije bilo lako nositi se s naletom koji su imala dvojica mlađih teniskih velikana, ali ni s ozljedama koje su dolazile s vremenom, ponajprije s puno problema s koljenom u završnoj fazi karijere. Da je bilo više zdravlja, Federeru se otvarala šansa da Nadalu i Đokoviću parira još duže, ali tako to ponekad ide kako godine prolaze. Vrijeme ne čeka nikoga, nije čekalo ni švicarskog majstora.

Obitelj ostaje glavna

Prije nego su u priču ušli problemi s koljenom, Federer je i iza proslave 30. rođendana bio velika prijetnja za sve glavne rivale, s Nadalom i Đokovićem na vrhu tog popisa. Ipak, s vremenom, važna je postala i obitelj, supruga Mirka s kojom veza traje još otkako su 2000. prvi put upoznali za vrijeme Olimpijskih igara u Sydneyju, a potom i četvero djece, po dvoje ženskih i muških blizanaca. Možda je i to ‘otupilo oštricu’ velikog Švicarca na terenu, a nakon oproštaja, obitelj će ostati glavna po završetku velike priče s najvećih svjetskih teniskih pozornica.

‘Nisam ovo mogao ni sanjati…’

Nakon svega, Federer je u svojoj oproštajnoj poruci istaknuo da odlazi sretan. Emocije su takve bez obzira na to što nije završio na vrhu vječne ljestvice pobjednika Grand Slam turnira, u kategoriji koja je mnogima ključna dok se govori o najvećem u povijesti, a kako ova velika priča završava, pamtit će se majstorski potezi i velike pobjede zbog kojih su ga slavili brojni teniski zaljubljenici sa svih krajeva svijeta.

‘Imam 41 godinu, odigrao sam više od 1.500 mečeva tijekom 24 godine, tenis mi je donio toliko puno da to nisam mogao ni sanjati’, bile su Švicarčeve riječi na kraju puta na terenu. Nakon svega, pamtit će se sve velike pobjede, a pamtit će se i brojni susreti s glavnim rivalima. U njima su uživali svi koji su gledali teniske majstore iz velike generacije na odlasku, s velikim naklonom za Federera zbog njegove uloge u toj priči…