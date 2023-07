Dramatičan dan na Wimbledonu: Igrač kolabirao, prosvjednici i polovičan uspjeh Hrvata

Ovogodišnji Wimbledon muku muči s vremenom, zbog kiše bio je otkazan jedan cijeli dan, a i u srijedu nije nedostajalo uzbuđenja na All England Clubu, na terenima i izvan njih.

Danas se tenis prekidao čak na dva meča, prvi put jedan je prosvjednik uletio na teren i sjeo na njega, da bi drugi put uletio jedna stariji par, koji je teren zasuo komadićima slagalice. Prosvjednici su na majicama imali natpis ‘Just stop oil’, u znaku prosvjedovanja protiv upotrebljavanja nafte.

Say what you like about Just Stop Oil protestors but they are excellent at getting tickets for everything #Wimbledon pic.twitter.com/jzn4I5uyy8





— Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) July 5, 2023