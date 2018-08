DRAMA U SAD-u! Đoković jedva stajao i tražio kantu za povraćanje, Rus se nije mogao dići s betona

'Ovo neće prestati dok netko ne umre'

US Open igra se na terenima Flushing Meadowsa, a oni su utorak bili poprište rijetko viđene drame, Naime, temperature su ovih dana u New Yorku dosegle i 38 stupnjeva, a uvjete je za tenisače pogoršavala i vlaga koja je bila 50 posto.

Šest tenisača drugog je dana turnira predalo mečeve, od toga su petorica kao razloge navela zdravstvene probleme zbog vrućine. To su: Talijan Stefano Travaglia, Litavac Ricardas Berankis, Argentinac Leonardo Mayer, Srbin Filip Krajinović i Rus Mihail Južnji. Jedini koji je odustao zbog ozljede mišića je Rumunj Marius Copil, koji je igrao protiv Čilića. Osim njih u cijeloj priči stradali su i gledati, točnije njih dvadesetak, koje je hitna izvlačila iz gledališta.

Posebno tužno je ovo bilo za Južnjeg, kojem je ovo bio posljednji Grand Slam turnir u karijeri, a morao je predati meč sjedeći nemoćno na betonu, zbog velike vrućine.

“Sreća je što je sve završilo samo s predajama “, kazao je francuski tenisač Julien Benneteau pa dodao kako se mečevi u sredini dana nisu trebali ni održati.

Organizatori su uvidjeli koliko su ekstremni uvijeti, ali ne dovoljno da otkažu mečeve već su, prvi put u povijesti, uveli “pravilo ekstremne vrućine”, odnosno 10-minutnu pauzu nakon trećeg seta za muškarne i drugog seta za žene.

Baš to spasilo je Novaka Đokovića, koji inače slovi kao jedan od najizdržljivijih i najžilavijih tenisača. Čak i on jedva je stajao na nogama u drugom i trećem setu, a u jednom trenutku je skupljača loptica zamolio da mu donese kantu za smeće u koju može povraćati.

“U prva tri seta obojica smo samo nastojali preživjeti”, rekao je Đoković, koji je naposljetku i pobijedio, a kada je došao k sebi čak se i našalio:

“Bilo je zabavno. Marton i ja smo ležali goli u ledenoj kupki, jedan kraj drugoga i, znate, bio je to prekrasan osjećaj. Boriš se s čovjekom dva i pol sata i onda odete u svlačionicu dok meč još nije završio i zajedno legnete u ledenu kupku. Bio je to prilično veličanstven osjećaj, moram priznati”, rekao je kao iz topa srpski tenisač.

Ipak, nije svima bilo zabavno, jedan od njih je i Leonard Mayer, koji je morao predati meč:

“Mislim da više ne bismo trebali igrati pet setova. To je prošlost. Ovo neće prestati dok netko ne umre. To je nevjerojatno, mečevi su postali ružni i jedini način da to riješimo jest da ih skratimo.”

Sam Querrey kazao je da je morao predati meč jer su mu se od vručine toliko počeli grčiti mišići da su mu se prsti na rukama “ukovršali”, zbog čega nije mogao držati reket.

Marin Čilić, pak, kazao je kako sat koji odbrojava 25 sekundi između poena, stvara još veći pritisak na igrače.

“Uvjeti su u utorak bili brutalni i u takvoj se situaciji nije lako pripremiti za servis, posebno nakon dugih izmjena. Srećom za mene, u ovom ih meču nije bilo puno jer smo i Marius i ja agresivni igrači”, rekao je Marin.