DRAMA NA TENISKOM TERENU: Ranije je prebolio koronu, a sad se srušio za vrijeme meča

Britanski tenisač Jack Draper, rekao je kako se spotaknuo jer mu se zavrtjelo u glavi te da se nije mogao s ovom situacijom.

Prije nekoliko dana tenisač je dobio ‘wild card’ za nastup na Mastersu u Miamiju, ali već u prvom meču je predao pri rezultatu 5-7.

Pri rezultatu 6-5 izgledao je zbunjeno te je zatražio medicinsku intervenciju. Nakon pregleda, zaključeno je da se može vratiti na teren. Nakon nekoliko minuta kolabirao je i srušio se.

Htio je nastaviti jer dugo je čekao ovu priliku, ali tijelo nije dopustilo daljnje napore te je predao meč Kazahstancu.

‘’Nisam puno igrao tenis u jednom razdoblju, zavrtjelo mi se u glavi te se nisam mogao nositi s ovom situacijom. Moram raditi na fizičkoj pripremi i kondiciji’’, rekao je tenisač.

A reminder that tennis can be brutal 😔

Not the way Britain’s Jack Draper wanted to end his first match on Tour.

Wishing him a speedy recovery 🙏 #MiamiOpen pic.twitter.com/I5zCLVSrEo









— Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2021