DONOSIMO NEISPRIČANU PRIČU O ĐOKOVIĆU I IVANIŠEVIĆU! Legendarni Nikola Pilić otkrio zanimljivu anegdotu

Goran Ivanišević i Novak Đoković znaju se odavno, još iz trening-centra, Akademije proslavljenog tenisača i velikog teniskog trenera, Nikole Pilića u Njemačkoj.

“Da, Novak je gledao Gorana dok trenira, a Goran je, s druge strane, odmah vidio o kakvom je nadarenom momku riječ. Suprotnih su osobnosti i karaktera, no imaju sličnost u temperamentu, pričao nam je Nikola Pilić. Postoji i anegdota koju su kreirali Goran i Novak, o tome malo kasnije…

Nikola Pilić bio je jedan od osnivača ATP Toura. On je bio među osam profesionalaca koji su prvi potpisali ugovore s Daveom Dixonom, koji je kasnije ta prava prodao Lamaru Huntu. Hunt je pokrenuo World Championship Tennis, preteču današnjeg ATP World Toura. Danas je ta organizacija koja služi tenisačima jedna od najbogatijih organizacija na svijetu. A Pilić je bio pionir tog pokreta i organizacije.

Igrao je tenis gotovo do svoje 40. godine, teren je napustio 1978. godine, nakon četiri godine predaha ozbiljno se predao trenerskoj karijeri. Tu je bio kud i kamo uspješniji nego kao igrač.

Bio je trener i u najvećem uspjehu hrvatske teniske reprezentacije 2005. godine, kada je postala tek 12. reprezentacija u povijesti i prvi nenositelj koji je osvojio Davisov kup. Finalni susret igrao se u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi od 2. do 4. prosinca 2005. godine, gdje je Hrvatska u sastavu Mario Ančić, Goran Ivanišević, Ivo Karlović, Ivan Ljubičić pobijedila Slovačku (Karol Beck, Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Michal Mertiňák; trener Miroslav Mečíř) 3:2.

Na koncu Davisov je kup osvojio i s reprezentacijom Srbije 2010. godine.

“Od te 1982. sam kao trener ubacio 41 igrača u prvih 100. Pet sam puta osvojio Davisov kup, a nije u redu da me se nikad ne spominje u kontekstu Goranova Wimbledona jer sam puno učinio i za to. Ali dobro. U Njemačkoj sam 16 godina bio šef Saveza, 11 godina nismo izgubili ni jedan meč. Trenirao sam Đokovića, Ivaniševića, Beckera, Sticha… Uvijek sam inzistirao na disciplini i poštovanju i prema meni kao treneru, kao i na samopoštovanju.”

Davis kup kao trener Nikola Pilić osvajao je čak pet puta. S Njemačkom je osvojio tri naslova, a s Hrvatskom i Srbijom po jedan. Te 2005. godine Hrvatska je bila posvemašnji autsajder u tom natjecanju. A nizala je veličanstvene pobjede, protiv Amerikanaca, Rusa, Rumunja, da bi nakon svega Hrvati trijumfirali na gostujućem terenu protiv Slovačke.

Trenirao je najveće svjetske zvijezde i ni prema kome nije imao popusta. Zvali su ga Prus s Balkana, no tko je to htio prihvatiti, imao je šansu napraviti nešto veliko. Pa tako i Novak Đoković. Koji ga je kasnije izmolio da preuzme i reprezentaciju Srbije u Davisovu kupu.

“Jelena Genčić me je pozvala telefonom i rekla mi da ima jednog malog. Rekla mi je da je napravila od njega što je mogla. I ustvrdila da sad mora doći u Munchen u moju akademiju. Došao je s nepunih 13 godina, u proljeće. Doveo ga je stric. Stigli su u akademiju rano ujutro, čak prije mene. Bilo je vidljivo da je vezan uz obitelj. No, junački se borio s nostalgijom, radom, samo radom. Roditelji su imali restoran na Kopaoniku, svu su zaradu trošili na njega, a on je uzvraćao još jačim radom. Sjećam se kako je bio odgovoran. Zakazali smo trening u 14 sati. Pijemo kavicu, a on dvadesetak minuta prije 14 sati odlazi na teren. Rekao je da se ide zagrijati i da neće riskirati karijeru zbog nezagrijanih mišića. Meni je to bilo zapanjujuće da jedan momak sa 13 godina tako razmišlja. Moja žena mi tada kaže da je taj mali počeo govoriti baš kao i ja. Tada sam znao da će postati najbolji igrač na svijetu.”

Goran je navraćao k Piliću i vidio je Novaka. Samo je govorio. “Čudo, čudo, bit će to dijete čudo.”

Pilić je bio jednako oštar i prema Goranu i prema Novaku. Sjeća se Gorana:

“Nisam imao milosti, tretirao sam ih sve jednako, radom su dobivali ono što im je nedostajalo, a ja sam znao što im fali. Kasnije sam isti princip discipline primijenio i u radu s teniskim reprezentacijama Njemačke i Hrvatske i obje odveo do pobjeda u Davisovu kupu. Nisam imao milosti, Ivanišević bi napravio deset sklekova na ulazu u akademiju kad god bi zakasnio na trening. A znao je kasniti. Novak nikad nije kasnio, on bi još uranio. Znali su se fino zafrkavati, pravi su to momci”, pričao nam je Nikola Pilić.

I gle danas, jedan je trener, drugi još uvijek igrač s pretenzijama da bude superioran. Pilić je sigurno silno sretan!