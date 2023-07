Donna Vekić se oprostila od Wimbledona: Nije bilo snage za još jedan podhvat

Donna Vekić zastala je na trećoj prepreci na ovogodišnjem Wimbledonu, kada je s 2:0 u setovima od naše tenisačice bolja bila Čehinja Marketa Vondroušova sa 6-1, 7-5 nakon sat i sedam minuta igre.

Izgleda kako se Vekić emotivno ispuhala jučer, kada je u sjajnom preokretu protiv Sloane Stephens, Donna spasila meč loptu suparnice i na kraju slavila i to vrlo emotivno.

No u petak nije bilo snage niti mjesta za preokret protiv Čehinje, koja je pobijedila s 6-1, 7-5 u setovima i tako izbacila Vekić iz All Englend Cluba.

Markéta Vondroušová 🇨🇿 fights off the Donna Vekić 🇭🇷 comeback this time, securing her place in the fourth round with a 6-1, 7-5 win over the 20th seed. This is the furthest she’s been at Wimbledon.#Wimbledon #wimbledon2023 pic.twitter.com/OA2oH7YUp7

